Presidente do HCI confirma construção do Hospital do Câncer Infantil em entrevista à Rádio Província

Em entrevista concedida ao programa Tribuna Popular da Rádio Província neste sábado, 7 de junho, o médico e presidente do Hospital de Clínicas Ijuí (HCI), Dr. Douglas Prestes Uggeri, confirmou a construção do Hospital do Câncer Infantil em Ijuí. A iniciativa representa um marco histórico para a saúde pública do interior gaúcho.

A confirmação veio após a visita técnica realizada na última terça-feira, 3 de junho, por representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (SES) às instalações do HCI. Na ocasião, foi anunciada a implantação de uma nova unidade pediátrica na instituição.

Inicialmente projetada para oferecer exclusivamente tratamento oncológico a crianças e adolescentes, a futura unidade será ampliada para se tornar um centro pediátrico completo. A estrutura vai contemplar especialidades como gastroenterologia, traumatologia e cardiologia, além de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica com 10 leitos.

Durante a entrevista ao jornalista Jalmo Fornari, Dr. Uggeri enfatizou o impacto da conquista:

“Estamos muito felizes com esse avanço, pois, em breve, poderemos oferecer um atendimento integral e humanizado aos pacientes e suas famílias durante o tratamento do câncer infantil. Atualmente, quando uma criança precisa de uma UTI pediátrica, é encaminhada para Santa Maria ou Erechim. Quando necessita de tratamento oncológico, é direcionada para Passo Fundo, Santa Maria ou Porto Alegre. Essa realidade é o que vamos transformar”, declarou.

O presidente do HCI também revelou o nome da futura unidade: Hospital Maurício de Sousa, uma homenagem ao criador da Turma da Mônica. Segundo Uggeri, a direção do hospital já estabeleceu contato com o próprio cartunista, que demonstrou apoio à iniciativa.

Agora, o projeto entra na fase de trâmites legais e será inserido no sistema oficial do governo federal, passo necessário para garantir a liberação dos recursos que viabilizarão o início das obras.

A construção do Hospital do Câncer Infantil em Ijuí representa não apenas um avanço estrutural, mas uma conquista humanitária para toda a região, especialmente para famílias que enfrentam o desafio do tratamento oncológico infantil.