Governo do Estado firma acordo inédito para modernizar a saúde pública com soluções inovadoras e tecnológicas

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Santa Catarina acaba de dar um passo decisivo rumo à modernização do sistema de saúde. Um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) foi firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado (Fapesc), a Associação Beneficente Evangélica de Joinville – Hospital Dona Helena e a Secretaria de Estado da Saúde (SES). A iniciativa, oficializada nesta sexta-feira, 6, pelo governador Jorginho Mello e pela vice-governadora Marilisa Boehm, prevê um investimento de R$ 40 milhões ao longo de cinco anos, em modelo de cofinanciamento, sendo, R$ 20 milhões aportados pela Fapesc e R$ 20 milhões pelo Hospital Dona Helena.



O objetivo é transformar a saúde pública catarinense por meio da ciência, da inovação e de novas tecnologias, enfrentando desafios históricos, como diagnósticos tardios, escassez de profissionais especializados, sobrecarga hospitalar e altos custos operacionais.



“Assinamos um convênio para que a gente possa treinar, pesquisar tecnologias, inovações na área da saúde, enfim, para ajudar toda a nossa rede pública, todos os hospitais públicos. Então, a nossa fundação, a Fapesc, está fazendo esse intercâmbio com o hospital, numa parceria de alocar uns recursos para inovar, principalmente, ver novos métodos de atender mais rápido, de melhorar o atendimento, de criar novos processos. Então é uma área que vai dar um crescimento e todo mundo vai ganhar”, explicou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Apesar de sediada no Dona Helena, a proposta é que as soluções desenvolvidas sejam demandadas pela Secretaria de Estado de Saúde com base em necessidades de todo o estado. Após o apontamento, o resultado dos estudos poderão ser replicáveis em todo o sistema de saúde público catarinense, fortalecendo a rede como um todo e ampliando o impacto da inovação em escala estadual.

“Estamos inaugurando um novo modelo de atuação, no qual ciência, tecnologia e inovação passam a ser ferramentas centrais para enfrentar, com inteligência e eficiência, os desafios da saúde pública. A parceria com o Hospital Dona Helena mostra que é possível integrar diferentes competências – da gestão hospitalar ao conhecimento acadêmico – para transformar necessidades históricas em soluções concretas. Este acordo de R$ 40 milhões também reafirma o compromisso do governador Jorginho Mello com uma gestão sensível às demandas regionais e conectada com as necessidades da população catarinense”, afirmou o presidente da Fapesc, Fábio Wagner Pinto.

Foto: Reprodução/Secom SC

Em seu momento de fala, o secretário da Saúde, Diogo Demarchi Silva, frisou a importância do ato. “Com certeza daqui a alguns anos iremos olhar para trás e ver como tudo começou, e assim ter a confirmação da importância deste dia, que reflete a visão do governador Jorginho Mello, de olhar sempre para frente com atenção a todas as áreas”.

Além disso, o acordo prevê capacitação contínua para profissionais da rede pública, com a criação de programas de formação para uso de novas ferramentas e protocolos clínicos baseados em evidências. Também será priorizada a ampliação da residência médica em áreas estratégicas como medicina de família, pediatria e psiquiatria.

“O Dona Helena tem uma história consolidada de inovação em saúde, o que nos habilita para liderar esse novo momento com responsabilidade e propósito. A parceria fortalece nossa integração com instituições públicas e startups, promovendo pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e impacto social direto na saúde pública”, destacou o diretor-geral do hospital, José Tadeu Chechi.

Para o gerente de Inovação do hospital, Chander Turcatti, o acordo impulsiona o ecossistema de saúde inovadora em Santa Catarina: “Fomentar a inovação, desenvolver o empreendedorismo e gerar pesquisa clínica com impacto social são pilares desse projeto. Essa iniciativa reforça o compromisso do Dona Helena com a evolução do cuidado em saúde no estado”.

A cerimônia de assinatura contou também com a presença do prefeito de Joinville Adriano, da senadora Ivete da Silveira, de deputados federais e estaduais, vereadores, membros da diretoria do Hospital Dona Helena, professores, empresários e da comunidade em geral.

