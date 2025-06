Projeto de Circo paranaense passa a integrar a Rede Nacional de Escolas Livres

Uma parceria entre Circocan e o Instituto Social M&C está promovendo a qualificação gratuita para professores de circo de todo o Brasil. O projeto, que é realizado desde 2024, foi selecionado pelo Ministério da Cultura para integrar a Rede Nacional de Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura.

A iniciativa paranaense foi uma das representantes da região sul no Encontro Nacional da Rede, que ocorreu entre os dias 26 e 30 de maio em Fortaleza/CE, uma iniciativa do MinC que reuniu 68 projetos de formação artística e cultural de todas as regiões do país. O evento contou com rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais e atividades de articulação entre as instituições convidadas, aprofundando metodologias e discutindo políticas públicas voltadas à arte e cultura.

O curso de Capacitação e Qualificação de Professores de Circo, realizado com os recursos do edital Olhos D'Agua que financiou projetos de escolas livres de todo Brasil, beneficiou mais de 5 mil pessoas através de professores capacitados e alunos atendidos por eles, atingindo participantes de 22 estados brasileiros.

Para Pedro Mello e Cruz, coordenador do projeto e presente no encontro em Fortaleza, “a formação de uma rede de escolas artísticas é de fundamental importância para que possamos qualificar e desenvolver mais as cadeias produtivas da cultura. O circo tem um grande alcance dentre os mais diversos públicos, mas ainda são escassas as opções de cursos profissionais”, avalia.

A Rede Nacional foi criada para reconhecer e apoiar iniciativas autônomas que utilizam a arte como ferramenta de formação e transformação social, sem estarem inseridas na educação formal. A seleção dos projetos da Rede reúne 15 diferentes linguagens artísticas das cinco regiões do Brasil e faz parte da estratégia de valorização dos saberes locais, com ênfase em práticas pedagógicas inclusivas e territorializadas.