Em Ibirama, secretário da Saúde realiza visita técnica no Hospital Waldomiro Colautti

Foto: Divulgação Ascom/SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, fez uma visita técnica ao Hospital Dr. Waldomiro Colautti, unidade própria do Governo do Estado em Ibirama, nesta quinta-feira, 5. Durante a reunião, foram discutidos diversos assuntos relacionados à assistência prestada no hospital, a fim de melhorar os serviços oferecidos aos pacientes.

Entre os temas abordados, destacam-se a ampliação e reforma do centro cirúrgico, a modernização das instalações e a melhoria na qualidade do atendimento. As obras estruturais visam garantir que a população seja atendida com mais eficiência, segurança e conforto.

“Estamos seguindo a determinação do governador Jorginho Mello de atender cada vez melhor a nossa população. Aproveitamos toda a capacidade e qualidade de nossa equipe para ampliar o alcance dos serviços na região. Saio bastante satisfeito, pois tivemos diversos encaminhamentos importantes”, afirmou o secretário Diogo Demarchi.

O Hospital Dr. Waldomiro Colautti possui 108 leitos de internação e oferece uma ampla gama de serviços essenciais, incluindo emergência 24 horas, maternidade, centro cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e serviço de diagnóstico por imagem.

Recentemente, a unidade passou por uma modernização em seu sistema de aquecimento de água. A atualização incluiu a instalação de quatro aquecedores de passagem com controladores de temperatura digitais, bombas de circulação e uma central de gás GLP, substituindo a antiga caldeira a vapor movida a lenha. Essas melhorias visam garantir maior eficiência energética e sustentabilidade.

Participaram da reunião prefeitos e secretários municipais de saúde da região, a superintendente dos Hospitais Públicos do Estado, Dra. Tatiana Bez Batti Titericz, a diretora do HDWC, Heloísa Pereira de Jesus e servidores.

