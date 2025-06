Apenas 5% dos internados no RS tomaram vacina contra a gripe, alerta secretária Arita Bergmann

A secretária estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, fez um alerta preocupante na manhã desta quinta-feira, 5: apenas 5% dos pacientes hospitalizados no Estado por doenças respiratórias haviam recebido a vacina contra a gripe. Segundo ela, a baixa cobertura vacinal é uma das principais causas da superlotação dos hospitais.

— Os municípios estão trabalhando muito, mas a população não está aderindo às campanhas de vacinação. Eu vou dar um dado aqui que é muito preocupante. As pessoas que estão internando nos hospitais, apenas 5% foram vacinadas —, afirmou Arita em entrevista.

Atualmente, o índice de cobertura vacinal no Estado é de 41%, com 27% entre as crianças e 45% entre os idosos, grupos considerados prioritários pela vulnerabilidade a formas graves da gripe.

A secretária destacou que o governo estadual repassou R$ 20,8 milhões aos municípios para a ampliação dos horários de atendimento nas unidades básicas de saúde (UBSs), como forma de facilitar o acesso à imunização.

A medida inclui também a formação de equipes volantes para aplicação da vacina em territórios vulneráveis, ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) e, eventualmente, em escolas, com o devido planejamento e autorização dos pais.

— O horário estendido para o trabalhador é fundamental. As equipes estão indo onde a população está. Mas toda essa logística é responsabilidade dos municípios. O Estado apoia e repassa as vacinas recebidas —, reforçou Arita.

A Secretaria Estadual da Saúde promete novos repasses financeiros para fortalecer a vacinação e conter a pressão sobre o sistema hospitalar, que enfrenta alta ocupação dos leitos clínicos e de UTI neste período de maior circulação viral.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.