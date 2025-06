Vacina contra a gripe está disponível para toda a população em Vista Gaúcha

Com a chegada do frio, Vista Gaúcha registra aumento nos atendimentos por infecções respiratórias, o que reforça a importância da vacinação contra a gripe. Apesar da meta de 90% de cobertura vacinal, a adesão no município segue baixa.

Segundo o secretário de Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, a maioria dos pacientes atendidos recentemente não havia tomado a vacina. A enfermeira Paula Lamperth Vargas destaca que a imunização está disponível para toda a população nas unidades de saúde da Sede e de Bom Plano, independentemente de grupos prioritários.

A campanha segue ativa e as doses são gratuitas para pessoas a partir dos seis meses de idade. A Secretaria de Saúde alerta: vacinar-se é essencial para evitar agravamentos e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde.