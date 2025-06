Brasil enfrenta Equador na estreia do italiano Carlo Ancelotti

Esportes Há 16 horas Alexandro Basso fatura medalha inédita para o Brasil no tiro esportivo Gaúcho foi bronze em etapa da Copa do Mundo na Coreia do Sul

Gurias do Yucumã Há 1 dia Estreia do Sub-20 das Gurias do Yucumã Flamengo será contra o Internacional de Porto Alegre “Jogo de estreia no CT Gurias do Yucumã Flamengo, em São Pedro, contará com a presença do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, e do secretário de Esportes, Gaúcho da Geral.”