Estreia do Sub-20 das Gurias do Yucumã Flamengo será contra o Internacional de Porto Alegre

O Campeonato Gaúcho Feminino Sub-20 tem início marcado para o dia 22 de junho, um domingo, com um momento histórico para o futebol da região Celeiro. As Gurias do Yucumã Flamengo, equipe com sede em São Pedro, farão sua estreia na competição enfrentando o Sport Club Internacional de Porto Alegre. A partida será realizada às 15 horas, no Estádio CT Guris Yucumã Flamengo, na Comunidade de São Pedro em Tenente Portela.

A abertura oficial do campeonato contará com a presença ilustre do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, e do deputado estadual Gaúcho da Geral, atual secretário estadual do Esporte. A vinda dessas autoridades reforça a importância do evento e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela equipe feminina da região.

O diretor Ildo Scapini, ao lado da diretoria e da comissão técnica, já expressou agradecimentos públicos pelo apoio das comunidades locais e das prefeituras de Tenente Portela, Barra do Guarita, Derrubadas, Redentora, Campo Novo, Tiradentes do Sul e Esperança do Sul. Esses municípios têm contribuído com a infraestrutura necessária para os jogos oficiais e também enviado atletas para compor o elenco, fortalecendo o projeto esportivo e social do clube.

Durante entrevista concedida ao Jornal Província, Ildo Scapini destacou o esforço da equipe para manter-se ativa, mesmo enfrentando dificuldades relacionadas ao apoio de algumas entidades e à participação do público nos jogos. Ainda assim, ele reforça o convite à população para que compareça no domingo pela manhã ao estádio, prestigiando a recepção das autoridades e da delegação do Internacional, valorizando este marco para o esporte feminino regional.

Scapini também informou que o grupo profissional ainda não está fechado. O treinador Anderson Morgado deve receber novos reforços, com atletas que serão apresentadas na próxima semana vindas do Náutico.

Outro ponto de destaque é que, em agosto, as Gurias do Yucumã Flamengo darão início à sua trajetória no Gauchão Feminino Profissional 2025. A equipe será a única representante das regiões Norte, Noroeste e Celeiro na competição estadual. No interior, apenas o Brasil de Farroupilha também estará presente na disputa, além de Grêmio, Internacional e São José de Porto Alegre.

Na última semana, Ildo Scapini esteve presente no congresso técnico da Federação Gaúcha de Futebol, onde foram alinhados os detalhes dos campeonatos Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Profissional. Uma notícia triste marcada nesse encontro foi o encerramento das atividades de quatro equipes femininas no estado, entre elas o Elite de Ijuí, o que evidencia os desafios enfrentados pelas equipes e também valoriza ainda mais o trabalho de resistência, dedicação e profissionalismo que vem sendo realizado pelas Gurias do Yucumã Flamengo.