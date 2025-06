Crissiumalense de 9 anos, Samuel estreou nas categorias de base do Grêmio

Samuel Jacobs, 09 anos, que desde pequenino demonstrou uma fome insaciável de balançar as redes adversárias. Filho de Alexandre Jacobs e Marcela Nass, irmão de Isabel.

Sua primeira equipe foi a Escolinha Rubro-Negra, no futsal, com o professor Levanir Simionato, com 05 anos, depois passou para os gramados, no time sub-09 da Escolinha, onde iniciou a participação em competições, com apenas 06 anos.

No ano passado fez testes e foi aprovado na categoria sub-08 do SC Internacional de Porto Alegre, mas com as enchentes na Capital acabou não tendo sequência na equipe.

Agora, em 2025, na 3ª Copa Crissiumal, o atacante foi visto por um olheiro do Grêmio, que o convidou para um período de testes no CT Cristal, do tricolor, onde foi aprovado e passou a se deslocar a cada duas semanas para a Capital Gaúcha.

A estreia oficial na equipe sub-09 do Grêmio aconteceu no último sábado (31/05), no Complexo Soledade, pela Liga Infanto Juvenil (LINF), onde atuou diante do São José de Porto Alegre e da Escola do PSG da Capital.

O pai de Samuel, Alexandre, destacou que nada é forçado em relação ao menino, que as coisas precisam acontecer naturalmente, para que ele continue se divertindo com o futebol, tendo uma excelente experiência para a sua vida. Inclusive Alexandre é um dos maiores goleadores da história da Região Celeiro, com passagem pelo futebol profissional do Tupi.

Agora, Samuel se prepara para a próxima semana, quando volta a encontrar o time gremista.

