Arena Cross abriu a temporada 2025 no Festival Interlagos

A temporada 2025 do Arena Cross Brasil começou com duas etapas no Festival Interlagos, em São Paulo, nos dias 30 e 31 de maio. Para este ano, a organização trouxe uma temporada com novidades que englobam desde o calendário, passando pelo projeto e construção da pista, pilotos internacionais, transmissões ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, além de premiações aos competidores. O público presente pôde ver de perto as vitórias do britânico Dean Wilson e do brasileiro Enzo Lopes nos dois dias de disputas.

Nas duas primeiras etapas da competição, o público presente viu pilotos de mais de dez nacionalidades, com destaque para a dupla vitoriosa que foi responsável por disputas muito equilibradas. Como já é tradição, o Arena Cross teve também as disputas nas categorias 50 e 65 cilindradas com os pequenos competidores e ainda os atletas da AX2 e da PRO em motos mais potentes. "Foi um final de semana de arquibancadas lotadas e disputas muito interessantes. A temporada não poderia ter começado de maneira melhor", comentou Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.

Entre as categorias menores, as disputas tiveram os mesmos vencedores nos dois dias de provas. Pela 50cc, Benjamin Sagae venceu as duas provas e desponta na luta pelo título. Pela 65cc, um cenário parecido com o atual campeão, Lorenzo Ricken vencendo nos dois dias de corridas. Pela categoria AX2, na primeira etapa, o vencedor foi o chileno Hardy Munoz e, na segunda etapa, o brasileiro Bernardo Tiburcio levou a melhor e assumiu a liderança da competição. Na categoria PRO, a primeira etapa foi vencida pelo britânico Dean Wilson e a segunda ficou com o brasileiro Enzo Lopes. Os dois estão entre os principais nomes da modalidade em todo o mundo. Nesta categoria, o europeu segue na liderança.

As disputas aconteceram em uma estrutura montada dentro do Festival Interlagos. Durante os dois dias de competições, o que se viu foi casa cheia, com as arquibancadas lotadas e fila de espera para acessar o evento, que agora se prepara para seguir até a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, onde a terceira etapa acontece no dia 12 de julho.



