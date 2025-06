Hemosc recebe duas novas vans e equipamentos para aprimorar o abastecimento de sangue em Santa Catarina

Foto: Comunicação/Hemosc

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), unidade vinculada ao Governo do Estado, recebeu nesta segunda-feira, 2, duas vans destinadas ao transporte de doadores de sangue até as unidades de Criciúma e Florianópolis. Além dos veículos, foi realizada a aquisição de 43 equipamentos técnicos para a hemorrede que contribuirão para a melhoria dos serviços prestados.

“É com grande satisfação que celebramos a entrega dessas duas vans, que vão facilitar a captação de doadores e ampliar nossa capacidade de atender às demandas de saúde da população. Essa aquisição representa um avanço importante nas ações do Hemosc na promoção da saúde e no fortalecimento do sistema de doação de sangue no estado,” destacou Janine Silveira dos Santos Siqueira, diretora de Supervisão e Controle das Organizações Sociais.

As vans terão papel fundamental na logística diária do Hemosc, transportando doadores das regiões de Criciúma e Florianópolis até as unidades de coleta, garantindo maior agilidade e eficiência na manutenção dos estoques de sangue, essenciais para salvar vidas. Por meio de parcerias como o Empresa Solidária, em que busca grupos de doadores nas empresas.

Para a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, a iniciativa representa um avanço importante: “A chegada dessas vans representa um importante reforço logístico, que nos permitirá otimizar o atendimento aos doadores e ampliar nossa capacidade de captação.”

As vans foram adquiridas com recursos do Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados, destinando-se à Secretaria de Estado da Saúde, à Fahece e ao próprio Hemosc.