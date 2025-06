Cartilha do Primeira Infância Melhor orienta sobre cuidado com puérperas e recém-nascidos

O programa Primeira Infância Melhor (PIM) lançou, na última semana, a Cartilha Orientativa “Atenção do PIM à puérpera e ao recém-nascido em parceria com a Atenção Primária à Saúde”. Publicada em formato digital, a cartilha foi divulgada nas redes sociais, no site do PIM, além de ser enviada por e-mail para todas as equipes do programa.

A cartilha tem como objetivo sintetizar as principais informações e orientações sobre a atuação do PIM na Rede Materno, Paterno, e Infantil, além de dar ênfase à atenção às puérperas e aos recém-nascidos, assim como para a realização de visitas a partir da primeira semana de vida do bebê.

"Acompanhar a gestante desde o início faz toda a diferença”, afirma a chefe da Divisão da Primeira Infância, Marília Bianchini. Segundo ela, estudos recentes sobre o PIM demonstram que os maiores impactos do programa ocorrem, justamente, naquelas famílias acompanhadas desde a gestação. “Pensando nisso e nos indicadores de morbimortalidade materna e infantil que se concentram no puerpério e nos primeiros dias de vida da criança, que organizamos, em formato de cartilha, uma série de orientações para os visitadores do programa qualificar o atendimento prestado", afirma Marília.

Conforme a chefe da Atenção Primária à Saúde (APS), Janilce Quadros, “alinhada às ações preconizadas pela Rede Bem Cuidar RS, especialmente no que se refere ao cuidado materno, paterno e infantil, a cartilha contribuirá para qualificar ainda mais o cuidado às puérperas e aos recém-nascidos no âmbito da Atenção Primária à Saúde”. Ela também destaca que o material irá “fortalecer a atuação conjunta entre os visitadores do PIM e os Agentes Comunitários de Saúde, promovendo a integração entre APS e PIM.”

Primeira semana de vida

A estratégia é realizar ações junto às puérperas e aos recém-nascidos já na primeira semana de vida da criança, visando à promoção de saúde e prevenção de riscos e a redução da mortalidade. Convém salientar que esta visita da equipe do PIM ao domicílio não substitui a presença da mãe e do nenê na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência da família.

Nos primeiros atendimentos com a família, após o nascimento do bebê, a equipe do PIM deve realizar o acolhimento à puérpera, evitando seu “apagamento” em decorrência da chegada do bebê; dar atenção para o bebê recém-nascido; e olhar para as relações entre a mãe, o pai/parceria(s) e o recém-nascido.

Caderneta da Criança

A cartilha traz ainda, informações sobre a Caderneta da Criança, o principal instrumento de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança nos diferentes pontos de atenção como saúde, educação e assistência social. Nela, constam registros da equipe de saúde sobre o desenvolvimento infantil, consultas, exames realizados, situação da vacinação, peso, altura entre outras informações sobre a criança que são relevantes para a atuação dos visitadores.

Há ainda informações e orientações sobre aleitamento materno; alimentação saudável; prevenção de acidentes; educação sem uso de castigos físicos; direitos dos pais e da criança; alertas sobre o uso de aparelhos eletrônicos; orientações para o estímulo ao desenvolvimento infantil com afeto, buscando fortalecer o papel da família no cuidado.

Cartilha Orientativa