Litoral Norte de SP inicia temporada de baleias-jubarte e impulsiona turismo

A temporada de baleias-jubarte no Litoral Norte de São Paulo começou oficialmente em maio de 2025, marcando o início de um dos períodos mais esperados por turistas, pesquisadores e moradores da região.

Todos os anos, entre maio e novembro, esses mamíferos marinhos passam pela costa paulista durante sua rota migratória, um espetáculo da natureza que vem ganhando destaque como uma atração turística sustentável e educativa.

Conhecida por seus saltos acrobáticos, vocalizações complexas e comportamento amigável, a jubarte (Megaptera novaeangliae) é uma das espécies de baleias mais fáceis de avistar em alto-mar.

Segundo o Projeto Baleia à Vista, os primeiros registros da temporada ocorreram ainda em abril, quando pescadores locais em Ilhabela relataram a presença de duas delas próximas à costa. Desde então, as aparições se intensificaram, especialmente nos trechos entre Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.

De acordo com informações do Projeto Baleia Jubarte, esses animais percorrem mais de 4 mil quilômetros desde as águas geladas da Antártida até áreas tropicais do Brasil, onde se reproduzem e dão à luz seus filhotes. Com águas relativamente calmas e temperaturas amenas, o litoral paulista tornou-se rota confirmada dessas baleias, que encontram na região um ambiente favorável para o descanso e a reprodução.

Ecoturismo em expansão

O litoral norte paulista, composto pelas cidades de Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Bertioga, vem se consolidando como destino de ecoturismo, especialmente durante a temporada das jubartes.



Empresas de turismo náutico oferecem passeios embarcados para observação de baleias, todos regulamentados pela Lei Federal nº 7.643/1987, que estabelece diretrizes rígidas para evitar o estresse ou a perseguição dos animais.

A observação responsável de cetáceos exige que as embarcações mantenham uma distância mínima de 100 metros das baleias, evitem movimentos bruscos ou ruídos intensos e jamais interfiram no trajeto natural dos animais. Além de proteger a fauna marinha, essas práticas garantem uma experiência mais segura e autêntica para os visitantes.

A visão da rede hoteleira

O aumento do interesse pela temporada de baleias também é sentido pelos empreendimentos locais. Rodrigo Alves, proprietário da Pousada Porto Mare, localizada na Praia de Maresias, conta que o assunto tem ganhado cada vez mais atenção entre os hóspedes.

"Temos percebido um aumento no interesse dos turistas durante a temporada das baleias-jubarte, especialmente nos últimos anos, à medida que mais pessoas tomam conhecimento desse espetáculo natural. Muitos hóspedes mencionam a curiosidade em ver as baleias e buscam informações sobre os melhores pontos e períodos para observação. É um tema que desperta encantamento, especialmente entre famílias e amantes da natureza", afirma.

Embora a pousada não ofereça passeios diretamente, ela mantém uma rede de contatos com operadores turísticos da região: "Atualmente, indicamos parceiros locais que oferecem passeios de observação de baleias com responsabilidade ambiental. São empresas sérias e experientes, que respeitam as normas de segurança e os limites para não interferir no comportamento dos animais. Fazemos questão de recomendar quem valoriza o turismo sustentável e contribui para a educação ambiental dos visitantes", completa Rodrigo.

Turismo aliado à preservação

Para além do impacto econômico, o avistamento de baleias representa uma ferramenta poderosa de conscientização. "É uma oportunidade única de conectar as pessoas à natureza de forma emocional e educativa. Além de impulsionar o turismo na baixa temporada, esse tipo de experiência sensibiliza os visitantes sobre a importância de preservar os oceanos e a vida marinha", conclui Rodrigo.

Biodiversidade rica e preservada

Além das jubartes, o litoral norte é lar de uma vasta biodiversidade marinha. Orcas, golfinhos, toninhas e tartarugas-verdes são frequentemente avistadas em alto-mar ou em áreas de mirantes naturais.

Unidades de conservação como o Parque Estadual da Serra do Mar e o Parque Municipal da Ilha Anchieta oferecem trilhas ecológicas e pontos privilegiados de observação, atraindo um público cada vez mais interessado em turismo de natureza.

Desafios e conservação

Apesar dos avanços, os especialistas alertam para os riscos que ainda ameaçam a vida marinha. Colisões com embarcações, redes de pesca irregulares e a poluição dos oceanos estão entre as principais causas de morte de cetáceos no Brasil. De acordo com o Instituto Argonauta, cerca de quatro baleias morreram no trecho entre o litoral paulista e fluminense em 2024, algumas delas em áreas próximas a rotas comerciais.

Para reverter esse cenário, projetos como o Baleia à Vista e o próprio Instituto Argonauta, responsável pelo mapeamento das ocorrências, atuam na educação ambiental, pesquisa e resgate de animais marinhos em situação de risco. A participação da comunidade e dos turistas é fundamental nesse processo, seja por meio do consumo responsável, do apoio a projetos de conservação ou da denúncia de práticas ilegais.

Expectativas para os próximos meses

A temporada de observação de jubartes segue até novembro, período em que os animais permanecem nas águas tropicais para acasalar e cuidar dos filhotes. Com condições climáticas favoráveis e o aumento da conscientização sobre o turismo responsável, a expectativa é de que o número de avistamentos continue crescendo ao longo dos meses.