União Frederiquense sofre a primeira derrota no Gauchão A2

Jogando no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, o União Frederiquense levou 3 a 0 do Brasil. Os gols foram marcados na etapa complementar.

Em quatro rodadas, o Leão da Colina soma três empates e uma derrota, ocupando o 12º lugar na tabela de classificação. O time pode cair uma posição se o Esportivo vencer o Lajeadense. Este confronto encerra a rodada e acontece na noite desta segunda-feira (2/6), em Lajeado.

O União Frederiquense volta a campo no domingo (8/6), às 15h30. O adversário será o Lajeadense.

