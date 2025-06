Atleta portelense integra Seleção Gaúcha de Paraciclismo

O portelense Ricardo Raffaelli foi convocado para integrar a Seleção Gaúcha de Paraciclismo, um importante passo em sua trajetória esportiva e um marco para Tenente Portela. Com sete títulos estaduais na categoria C2 — destinada a atletas com amputações ou comprometimento nos membros inferiores —, Ricardo representa com orgulho sua cidade e o paradesporto gaúcho.

Praticando ciclismo desde 2019, ele construiu um caminho de superação, dedicação e resultados expressivos, o que lhe garantiu a vaga na seleção estadual. A equipe reúne atletas com diferentes deficiências físicas e vem ganhando força no cenário esportivo graças ao apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo.

Ricardo agradece a Deus, à família e aos patrocinadores, e se diz pronto para competir em provas dentro e fora do estado, e até mesmo no exterior. “Estou preparado para esse desafio e para trazer títulos importantes para todos nós”, afirma o atleta.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.