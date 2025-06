Érica vence etapa e assume liderança do campeonato regional de atletismo

Enfrentando o frio e um percurso desafiador, a atleta Érica conquistou uma vitória emocionante neste sábado em Sete de Setembro, durante mais uma etapa do Campeonato Regional Noroeste e Missões de Atletismo. Competindo nos 5 km da categoria adulta feminino, Érica sabia da importância da prova, já que estava três pontos atrás da líder do ranking até então.

Com estratégia e determinação, manteve-se no pelotão da frente e assumiu a liderança na metade da prova. Foi ultrapassada nos últimos 300 metros, mas reagiu com um sprint impressionante na subida final, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar.

A vitória garante, momentaneamente, a liderança do campeonato para Érica, agora com três pontos de vantagem. A conquista veio na véspera de mais um grande desafio: o Campeonato Brasileiro Sub-18, que será disputado no próximo final de semana, em Cuiabá (MT). A equipe agradece o apoio dos patrocinadores, essenciais para que Érica siga evoluindo e representando em alto nível.