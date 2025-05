Ildo Scapini representa Gurias do Yucumã em reunião do Gauchão Feminino 2025

O diretor da equipe Gurias do Yucumã Flamengo, de São Pedro/ Tenente Portela, Ildo Scapini, participou da reunião do Conselho Técnico do Gauchão Feminino 2025, realizada nesta quinta-feira (29) na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

No encontro, com presença da diretoria da FGF e representantes dos clubes, Grêmio, Internacional, Juventude, gurias do yucumã Flamengo de São Pedro Tenente Portela e Brasil-FAR, foram definidos o regulamento e o formato da competição, que ocorrerá de 2 de agosto a 24 de novembro.

A disputa terá cinco equipes em turno e returno, com os quatro melhores avançando às semifinais. As finais serão em jogos de ida e volta. A participação da equipe portelense marca um passo importante para o futebol feminino do interior.

Segundo o Diretor Ildo Scapini, após a vistoria feita pela Federação Gaúcha na última quarta feira, o estádio de São Pedro foi liberado para receber os jogos do gauchão tanto sub-15 quanto o profissional.