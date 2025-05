Secretário da Saúde participa da Assembleia do Conass e destaca avanços no setor em SC

Foto: ASCOM/ Conass

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, da 5ª Assembleia de 2025 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O evento realizado quarta-feira. 28, contou com a presença de gestores estaduais e federais, além do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para debater assuntos referentes à saúde pública.

“Em Santa Catarina, estamos empenhados em oferecer um sistema de saúde que garanta atendimento de qualidade. Nosso compromisso é reduzir significativamente o tempo de espera nas filas, assegurando que cada cidadão receba o cuidado necessário de maneira eficiente e humanizada”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Outro tema destacado foi o Plano de Enfrentamento do Câncer de Colo de Útero, que contempla melhorias no processamento de testes de PCR para HPV realizados pelos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen). Além disso, estratégias para aprimorar a estrutura, qualificação, rastreamento e financiamento desses laboratórios também foram discutidas. Também foi abordado o fluxo de atendimento às demandas judiciais da União, com o objetivo de otimizar a utilização da estrutura de assistência farmacêutica das secretarias estaduais e promover ações coordenadas para o atendimento dessas decisões.

Comissão Intergestores Tripartite (CIT)

Já nesta quinta-feira, o gestor participou da reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Entre os temas abordados Diogo Demarchi destacou o desempenho de Santa Catarina na realização de procedimentos eletivos e ressaltou o esforço para ampliar a realização das cirurgias ortopédicas, um desafio de todos os estados.

“As cirurgias eletivas estão avançando graças ao esforço conjunto do Estado e do município, que trabalham continuamente para promover esse progresso. Santa Catarina se destaca pelas cirurgias oftalmológicas de catarata, entre outros procedimentos. Faço um apelo para que ampliemos nossos esforços também para alcançar cirurgias mais complexas, como procedimentos de alta complexidade em ortopedia, incluindo cirurgias relacionadas a próteses e outros dispositivos essenciais”, destacou o Secretário, Diogo Demarchi.