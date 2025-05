Vendas de máquinas e equipamentos sobem 13,4% no quadrimestre

A receita de vendas da indústria de máquinas e equipamentos atingiu R$ 92,3 bilhões nos quatro primeiros meses do ano, 13,4% acima do registrado no mesmo período de 2024. Os dados, divulgados nesta quarta-feira (29), são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

“No período de janeiro a abril, o setor manteve desempenho positivo (13,4% acima de mesmo período de 2024), favorecido pela base de comparação mais fraca, mas também pelo desempenho favorável de setores menos sensíveis ao aperto da política monetária”, informou a entidade.

A receita das vendas internas somou R$ 70,4 bilhões de janeiro a abril, 17,1% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Já as exportações do setor totalizaram US$ 3,7 bilhões no primeiro quadrimestre, uma queda de 7,8% na comparação com o mesmo período de 2024.

“As exportações para a América do Norte recuaram 22,7% no acumulado do ano, embora tenham crescido 41,6% em abril. Os Estados Unidos, um dos principais compradores, ainda acumulam queda de 22,4% em 2025”, destacou a Abimaq.

As importações mantiveram a trajetória de crescimento, somando US$ 10,4 bilhões no quadrimestre, alta de 11,8% em relação a 2024, a maior elevação da série histórica para o período.

“Apesar da desvalorização de 16,7% do real frente ao dólar, a queda nos preços médios das máquinas importadas (-6,8%), entre outros fatores, viabilizaram o aumento”, destacou a Abimaq.

No acumulado do ano, a participação chinesa nas importações saltou para 33%, ultrapassando com grande folga os Estados Unidos (15,8%) e a Alemanha (11,5%), consolidando-se como principal origem das máquinas e equipamentos comprados pelo Brasil.