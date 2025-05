Portelense Érica Debus Szerwieski, irá participar do Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-18 em Cuiabá

Érica Debus Szerwieski, de Tenente Portela, é destaque entre as promessas do atletismo no Brasileiro Sub-18 em Cuiabá

A jovem portelense Érica Debus Szerwieski, de apenas 14 anos, segue ganhando destaque como uma das grandes revelações do atletismo gaúcho.

Considerada uma promessa da modalidade, Érica integra a delegação que representará o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-18, que acontece de 06 a 08 de junho, em Cuiabá, Mato Grosso.

Mesmo sendo a mais jovem integrante da equipe, Érica já demonstra talento e maturidade dignos de grandes competidoras. A atleta chama atenção pelo desempenho consistente nas provas de velocidade e salto, sendo vista como uma das principais apostas do atletismo regional para os próximos anos.

Érica esteve visitando a Rádio Província FM na tarde desta quinta feira juntamente com seu pai Eder Szerwieski, na oportunidade Eder relatou as dificuldades que a jovem atleta enfrenta para treinar e também participar de competições, pois os custos são altos. Inclusive Érica comentou que se alguma empresa quiser patrocinar será bem vinda.

Conforme destacou Éder, pai da atleta, a única ajuda que Érica teve para participar da competição foram as passagens de avião de Porto Alegre até Cuiabá, o restante das despesas serão por conta da atleta.

Se alguém quiser colaborar com a jovem atleta pode fazer um Pix para a seguinte Chave Pix CPF 068.328.260-36 em nome de Érica Debus Szerwieski.

A delegação gaúcha que viaja a Cuiabá reúne nomes expressivos da modalidade, como Fernanda Schneider, da Seleção Brasileira Sub-20 e Sub-18 de Atletismo, e Emanueli Maiara Hein, da Seleção Brasileira Estudantil. Também integram o grupo as campeãs gaúchas Kauane Carlot Padilha, Isadora Leal e Isabelli Didonet Knop.

No masculino, a equipe conta com o recordista estadual Sub-16 e campeão gaúcho Sub-18, Pietro Gabriel de Lima da Silva, e o jovem e promissor Arthur Moreira, reforçando o potencial da delegação.

A equipe será comandada pelo professor Paulo Poersche, treinador-chefe da delegação, com o apoio do professor Álvaro Miguel Perini. Ambos acompanham e orientam os jovens talentos com experiência e dedicação, fundamentais para o desenvolvimento dos atletas.

O projeto que possibilita a participação desses jovens no cenário nacional tem o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), das Prefeituras de Ijuí e Santo Ângelo, de diversas empresas da região e da Adidas do Brasil, que contribuem para a formação esportiva e cidadã dos atletas.

A participação de Érica em uma competição de nível nacional aos 14 anos é motivo de orgulho para Tenente Portela e para o atletismo gaúcho, demonstrando que o trabalho de base, aliado ao apoio institucional e familiar, pode revelar talentos com potencial para chegar às grandes pistas do Brasil e do mundo.