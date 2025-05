Gripe avança no RS e internações batem recorde; baixa vacinação preocupa autoridades

O Rio Grande do Sul registrou, em maio, o maior número de hospitalizações por gripe dos últimos anos. Foram mais de 400 internações nas duas primeiras semanas do mês, com 892 casos e 81 mortes no acumulado do ano. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades lideram os casos graves, evidenciando a importância da vacinação.

Apesar da gravidade, a cobertura vacinal segue baixa: apenas 24,6% entre crianças, 43% entre idosos e 20,7% entre gestantes. A média estadual é de 38,2%, ainda distante da meta de 90%. Em 2024, 82% dos internados e 77,5% dos mortos por gripe não estavam vacinados. Entre crianças internadas, 90% não haviam recebido a dose.

A Secretaria da Saúde ampliou a vacinação para toda a população a partir de seis meses. Especialistas alertam que a proteção inicia 15 dias após a aplicação e deve ser renovada anualmente.

Além da vacina, são fundamentais medidas como higiene das mãos, etiqueta respiratória e uso de máscaras por grupos vulneráveis.