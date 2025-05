Diretor Ildo Scapini, das Gurias do Yucumã Flamengo, participa de conselho técnico da FGF em Porto Alegre

O diretor Ildo Scapini representou as Gurias do Yucumã Flamengo, de Tenente Portela, no conselho técnico realizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) na tarde desta quinta-feira, 29 de maio, em Porto Alegre. A reunião trata da organização do Gauchão Feminino 2025 e do Gauchão Feminino Sub-15 de 2025.

O encontro ocorre na sede da FGF, na Avenida Ipiranga, e conta com a presença de representantes de clubes tradicionais, como Grêmio, Inter, Juventude e Brasil de Farroupilha, alem do equipe Portelense.

Com protagonismo e engajamento, Ildo reforçou o compromisso da equipe portelense com o futebol feminino gaúcho. As datas do campeonato adulto estão sendo definidas e, segundo Scapini, devem ser de 27 de julho a 23 de novembro.

O formato da competição será em jogos de ida e volta, todos contra todos e classifica 4 equipes para a próxima fase.