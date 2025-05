Inter vence o Bahia e avança como líder do grupo F na Libertadores

O Inter garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores ao vencer o Bahia por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (28), no Beira-Rio. Com o resultado, o Colorado terminou a fase de grupos como líder do grupo F, com 11 pontos.

O Bahia saiu na frente com Jean Lucas, mas o Inter reagiu rápido: Vitinho empatou e, aos 31 da segunda etapa, Borré marcou de cabeça o gol da virada. O sorteio das oitavas será na segunda-feira (2), às 12h, na sede da Conmebol.

Pelo Brasileirão, o Inter volta a campo neste domingo (1°), contra o Fluminense, também no Beira-Rio.