Instituto de Cardiologia de SC completa primeiro ano do Ambulatório Multidisciplinar de Cuidados Paliativos

O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina Dr. Antônio Felipe Simão, unidade própria do Governo do Estado, localizado em São José, comemora o primeiro ano de atendimentos no Ambulatório Multidisciplinar de Cuidados Paliativos. Desde sua inauguração, em maio de 2024, já foram realizadas 97 consultas no ambulatório, com foco na promoção e preservação da qualidade de vida dos pacientes em cuidados paliativos.

A maior parte dos atendimentos é direcionada a pacientes com insuficiência cardíaca avançada, com prevalência de idosos e do sexo masculino. O objetivo do ambulatório é oferecer uma abordagem humanizada, integral e individualizada, promovendo suporte físico, emocional, social e psicológico tanto aos pacientes quanto aos seus familiares. A equipe multidisciplinar trabalha de forma colaborativa para garantir um atendimento que atenda às necessidades específicas de cada indivíduo.

“A principal conquista é ver a melhora na qualidade de vida dos nossos pacientes. Entre a surpresa de abrir a porta e ver, não um médico, mas vários profissionais que estão ali para ouvi-lo e criar soluções para suas demandas, até a despedida, com o sentimento de ser acolhido, com falas, agradecimentos e um sorriso de esperança e satisfação”, explica a cardiologista do hospital, Daniela Cerqueira Campos.

Planejamento avançado de cuidados

Além do controle de sintomas, o ambulatório prioriza a construção de um Planejamento Avançado de Cuidados. A ação é realizada em momentos de estabilidade, longe de crises agudas que dificultam a tomada de decisões.

“Os pacientes recebem atendimento integral, incluindo anamnese médica, aferição de sinais vitais, cuidados farmacêuticos, como orientação no uso de medicamentos, fornecimento de calendários posológicos individualizados e orientações para retirada de medicamentos pelo SUS e Farmácia Popular. Além disso, há encaminhamentos para fisioterapia, suporte de assistentes sociais quanto a subsídios e benefícios governamentais, e cuidados de saúde mental, promovidos por psicólogas que realizam avaliações e oferecem atendimentos individuais quando necessário”, ressalta a Daniela.

Atendimento multidisciplinar

A equipe do ambulatório é composta por cardiologista (1), psicóloga (2), fisioterapeuta (2), farmacêutica (1), enfermeira (1), e assistente social (2). A abordagem integrada, que combina as diferentes expertise de cada profissional, promove um cuidado mais completo e humano, considerando todas as necessidades do paciente e seus familiares.

Os residentes multiprofissionais (farmácia, enfermagem e fisioterapia) atuam em conjunto com a equipe do ambulatório durante períodos previamente estabelecidos. A oferta de um ambiente real e integrado de aprendizagem permite com que os futuros especialistas em saúde cardiovascular desenvolvam competências técnicas, éticas e humanísticas ao lidar com pacientes sob cuidados paliativos.

