Governador anuncia investimento de mais de R$ 8 milhões no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (28/5), um investimento de mais de R$ 8 milhões no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP),em Cruz Alta. Os recursos são do programa Avançar Mais na Saúde, e serão destinados para obras de ampliação e aquisição de equipamentos em serviços como o Centro de Parto Normal, a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal, a Central de Material Esterilizado e o setor de Atendimento Imediato.

“É um grande orgulho poder contribuir com este hospital que tem o ímpeto de melhorar e qualificar cada vez mais o atendimento aos pacientes. Embora ainda tenhamos muitos desafios, o Rio Grande do Sul é visto cada vez mais pelas soluções que oferece e pela capacidade de superação”, disse Leite.

Na visita ao hospital, o governador esteve acompanhado pela secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa. Na oportunidade, ambos visitaram a Unidade de Internação Santa Rita, inaugurada no ano passado e que também recebeu recursos do governo.

Os recursos anunciados se dividem em:

R$ 2.005.706,60 para aquisição de equipamentos para o Centro de Parto Normal e a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal;

R$ 1.250.000 para reforma e ampliação da Central de Material Esterilizado;

R$ 4.825.590,88 para obra do novo setor de Atendimento Imediato do hospital.

“O São Vicente de Paulo está evoluindo, crescendo e oferecendo cada vez mais para a população. A satisfação de conseguir isso é imensa, e queremos alcançar muito mais entregas e anúncios como este, que fazem a diferença na vida das pessoas”, ressaltou Ana.

O HSVP é referência nas altas complexidades de neurologia, traumatologia, oncologia e terapia renal. São mais de 30 cidades em sua cobertura, somando cerca de 1,2 milhão de habitantes da Macrorregião Missioneira.

Investimentos anteriores

Além dos R$ 8 milhões anunciados, o HSVP já havia sido contemplado pelo governo do Estado com outros R$ 5,8 milhões em investimentos para qualificação dos serviços.

Entre esses repasses estão os R$ 862 mil para a reforma da Unidade de Internação Santa Rita, inaugurada em novembro do ano passado , com 30 leitos adultos.

Em 2023, com um convênio de R$ 3 milhões com a Secretaria da Saúde (SES) , a entidade pôde adquirir 35 equipamentos para o bloco cirúrgico e o centro de esterilização – como raio-x móvel, sistema de vídeo para endoscopia, bisturi elétrico, desfibrilador e computadores. Segundo a direção do hospital, com os novos aparelhos foi possível uma economia média de 30 minutos em cada cirurgia realizada.

Há ainda, em execução, a reforma do Centro de Parto Normal e da Unidade de Cuidados Neonatal, que recebeu do Estado um investimento de R$ 1,97 milhão. A obra vai modernizar e ampliar a estrutura, garantindo um atendimento mais qualificado e seguro para mães e bebês. Iniciada em março, a obra deve ser concluída no segundo semestre.