Governador participa de evento do Movimento União BR sobre reconstrução e resiliência

A experiência do Rio Grande do Sul no enfrentamento da maior tragédia meteorológica da sua história foi tema da participação do governador Eduardo Leite no evento que marcou os cinco anos do Movimento União BR, realizado nesta terça-feira (27/5), em São Paulo. No painel “A aliança que salvou vidas no Rio Grande”, Leite destacou como a mobilização rápida entre poder público, sociedade civil e setor privado foi fundamental para salvar vidas e organizar os primeiros passos da reconstrução.

O governador relembrou os primeiros dias da crise, que exigiram decisões imediatas e uma articulação intensa. Foram mais de 78 mil pessoas resgatadas, com atuação de quase 30 mil agentes estaduais, quatro mil viaturas, 119 embarcações e sete aeronaves. O esforço também contou com mais de 40 mil profissionais de saúde e cerca de dois mil voluntários por dia atuando nos centros logísticos da Defesa Civil.

Leite ressaltou, ainda, o papel fundamental do Movimento União BR no apoio às ações de emergência, na logística de distribuição de mais de um milhão de itens essenciais e na articulação da campanha que viabilizou a construção de 500 unidades habitacionais para famílias desabrigadas, com obras já em andamento.

O governador relembrou os primeiros dias da crise, marcados por decisões imediatas e articulação intensa -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Ao longo da fala, o governador reforçou que, além da resposta emergencial, o Estado está comprometido com uma reconstrução que olha para o futuro, baseada em desenvolvimento, segurança e preparação para os impactos da crise meteorológica. O Plano Rio Grande já mobiliza mais de R$ 15 bilhões em investimentos, integrando ações de assistência, infraestrutura, proteção social e resiliência. Liderado por Leite, o Plano é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

“O que estamos fazendo não é apenas reconstruir. É transformar essa tragédia em oportunidade para tornar o Rio Grande do Sul mais forte, mais seguro e mais preparado para os desafios que estão colocados. Essa é uma missão que exige cooperação permanente entre governos, empresas e sociedade”, afirmou Leite.

O evento reuniu lideranças empresariais, representantes de organizações da sociedade civil e autoridades públicas.