Coronel da PM diz que 8/1 não ocorreria se plano tivesse sido cumprido

Justiça Há 4 horas Lula indica desembargador Carlos Brandão para vaga no STJ Ato foi publicado no Diário Oficial da União

Justiça Há 10 horas Coronel da PM diz que 8/1 poderia ter sido evitado com plano cumprido Planejamento de segurança proibia manifestantes de entrar na Esplanada