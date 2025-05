Audiência pública debate desafios e soluções para o Hospital de Caridade de Campo Novo

Na noite da última segunda-feira (26), foi realizada uma audiência pública em Campo Novo para tratar da situação do Hospital de Caridade (HCN). O evento contou com a presença do prefeito Pedrinho, da vice-prefeita Marciéli Reis, da juíza Dra. Luciana Rech Slaviero Porath, do promotor de Justiça Gustavo Burtet Couto Vieira, do presidente do HCN Oberdan, vereadores, lideranças locais e membros da comunidade.

O encontro teve como objetivo apresentar a atual realidade do hospital, discutir os desafios enfrentados pela instituição e buscar soluções conjuntas para garantir seu pleno funcionamento.

Entre os temas abordados, estiveram o custeio dos serviços, a qualidade no atendimento, a infraestrutura do hospital e a importância da parceria entre o poder público e a comunidade para o fortalecimento da saúde no município.

A audiência reforçou o comprometimento da Administração Municipal com a transparência e a valorização do diálogo aberto, promovendo a escuta ativa da população como instrumento fundamental para a construção de políticas públicas mais eficazes.