Ministro da Agricultura virá ao Senado falar sobre a gripe aviária e seus impactos

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senador licenciado Carlos Fávaro, participará de audiência pública na Comissão de Agricultura (CRA). Os senadores aprovaram requerimento que convida o ministro para falar sobre as medidas contra a gripe aviária, que teve um foco detectado no município de Montenegro (RS).

O autor do requerimento para a audiência ( REQ 25/2025 – CRA ), aprovado na terça-feira (20), é o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA). Para ele, por conta da relevância do tema e dos impactos da gripe aviária nas exportações brasileiras, é imprescindível que a CRA receba informações atualizadas e detalhadas sobre as ações governamentais. A descoberta do foco fez com que vários países suspendessem total ou parcialmente as importações de carne de aves do Brasil.

Na audiência, o ministro deve apresentar o panorama atual da situação da gripe aviária no Brasil e as ações implementadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, além de explicar as estratégias de prevenção e controle adotadas para proteger a avicultura nacional. Também devem ser discutidas medidas de apoio ao setor produtivo e os impactos econômicos decorrentes da situação. A data da audiência ainda não foi definida.