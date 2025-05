Santa Catarina leva experiência pioneira em estomias a gestores do Paraná

Foto: Divulgação/SES

Santa Catarina é referência nacional no atendimento a Pessoas com Estomias intestinais e urinárias e o único estado do país a oferecer insumos padronizados para a reabilitação fonatória e pulmonar, prestando assistência a um total de aproximadamente 6 mil pacientes. Por conta disso, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) apresentou na quinta-feira, 22, os serviços voltados ao cuidado de pessoas com estomias a gestores do Estado do Paraná e profissionais da área, em Curitiba.

Representando a SES, a gerente de Habilitações e Redes de Atenção da SES. Jaqueline Reginatto expôs a linha de cuidado e as diretrizes adotadas em Santa Catarina no Serviço de Atenção às Pessoas com Estomias, uma política considerada Padrão Ouro.

“Apresentamos a nossa experiência e o case de sucesso que Santa Catarina representa. Mostramos os fluxos, a padronização dos insumos, em que o estado é pioneiro, tanto para estomias intestinais e urinárias, que não estão previstas na tabela do Sistema Único de Saúde, quanto para as respiratórias. A troca com consórcios, gestores e profissionais foi uma oportunidade de mostrar o quanto investimos no cuidado de quem mais precisa”, afirmou a gestora.

Os quase 6 mil pacientes beneficiados recebem, regularmente, materiais e cuidados além do que estabelece a política nacional.

Pessoas estomizadas são aquelas que passaram por cirurgia para criação de uma abertura na parede abdominal ou na traqueia de forma definitiva ou provisória. O objetivo do procedimento é estabelecer um caminho alternativo para a eliminação de fezes ou urina, assim como auxiliar na respiração ou na alimentação, proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente.

Reforçando esse protagonismo, a Gerência de Habilitações e Redes de Atenção participará do XV Congresso Brasileiro de Estomaterapia, promovido pela Associação Brasileira de Estomaterapia, que será realizado em outubro, em Florianópolis. O evento reunirá especialistas e profissionais de todo o Brasil.

