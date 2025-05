Encontro na macrorregião Sul fortalece a integração dos serviços de saúde materno-infantil

Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta quinta-feira, 22, em Tubarão, uma importante oficina voltada ao Planejamento Regional Integrado (PRI) e ao Plano de Ação Regional (PAR) na Macrorregião Sul de Saúde. Este sétimo encontro Macrorregional realizado no estado em Santa Catarina, integra as regiões do Extremo Sul, Carbonífera e Laguna, abrangendo representações dos 45 municípios que compõem a Macrorregião Sul.

A iniciativa faz parte do processo de elaboração do Plano Estadual da Rede Materno-Infantil, visando fortalecer a organização e a integração dos serviços de atenção à saúde materno-infantil na região.

“O encontro é fundamental para que as partes interessadas na macrorregião possam discutir estratégias para preencher lacunas de serviços, promovendo uma gestão mais eficiente da rede de atenção à saúde, garantindo maior acesso aos cuidados e uma assistência mais humanizada”, explica a diretora de Atenção Primária à Saúde da SES, Ângela Blatt Ortiga.

A oficina foi coordenada pelas Diretorias de Atenção Primária à Saúde e de Regionalização e Planejamento da SES, com o apoio da Diretora de Vigilância Epidemiológica, das Gerências Regionais de Saúde e em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (COSEMS) e a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde (SEMS/SC).

De acordo com a Deliberação CIB nº 121/2025, nesta segunda fase, o PRI tem como foco principal a modelagem da Rede de Atenção Materno-Infantil, articulada aos Planos de Ação Regionais (PAR) da Rede de Atenção Materno-Infantil/Rede Alyne. O objetivo central é qualificar e integrar os serviços relacionados à gestação, parto, puerpério e infância, promovendo uma atenção à saúde mais eficiente, humanizada e acessível em todo o território catarinense.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078