Coperturis é fundada para fortalecer o turismo no Noroeste Gaúcho

Foi lançada oficialmente na última quinta-feira (22), no Centro Cultural de Tenente Portela, a Coperturis — Cooperativa de Fomento ao Turismo do Noroeste Gaúcho. O evento marcou um passo importante para a organização do setor turístico regional, reunindo representantes de mais de 15 municípios, empresários, investidores e lideranças.

A cooperativa tem como pilares a cooperação, profissionalização e inovação, com o objetivo de transformar o potencial turístico em desenvolvimento sustentável, geração de renda e valorização cultural. Durante a assembleia de fundação, foram apresentadas as diretrizes jurídicas da entidade, com aprovação do estatuto e eleição da primeira diretoria.

Autoridades e especialistas ressaltaram a importância da união regional para impulsionar o turismo como vetor estratégico de crescimento. A cerimônia foi encerrada com um coquetel de integração entre os participantes. A Coperturis nasce como um símbolo de esperança e união para o futuro do turismo no Noroeste gaúcho.