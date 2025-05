Investimentos de cerca de R$ 30 milhões melhoram ambiente escolar e qualidade do ensino na região de Bento Gonçalves

Com mais de 90 anos de história, o Colégio Estadual Padre Ângelo Mônaco, localizado no município de Fagundes Varela, está recebendo obras e investimentos importantes, com impacto positivo na qualidade do ensino. A cidade faz parte das Coordenadorias Regionais de Educação e de Obras Públicas sediadas em Bento Gonçalves. Desde 2023, o governo do Estado já destinou R$ 29,1 milhões à rede de ensino dessa região. Esta é mais uma reportagem da série Na Estrada com a Educação .

O Colégio Ângelo Mônaco recebeu, desde 2023, aproximadamente R$ 1,3 milhão em investimentos. A maior parte desse valor destina-se a obras. A instituição está passando por uma reforma de grande porte, orçada em R$ 1 milhão. Além disso, já foi concluída, com aporte de R$ 88 mil, uma passarela metálica coberta ligando o bloco principal de salas de aula ao ginásio de esportes.

Com aporte de R$ 88 mil, passarela coberta liga as salas de aula ao ginásio de esportes -Foto: Luís André/Secom

A maioria dos reparos foi viabilizada por meio da contratação simplificada, uma sistemática adotada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) em 2024, que vem acelerando a execução de reformas na Rede Estadual. Atualmente, nessa escola, estão sendo realizadas intervenções em esquadrias, na cobertura, nas instalações elétricas, nos pisos, nas paredes, nos forros e nas pinturas.

A obra teve início em janeiro deste ano, com previsão de término em julho. “Essa é uma obra gigantesca, que vai do telhado até o piso, abrangendo muitos detalhes. Diversos processos estão ocorrendo simultaneamente, em diferentes ambientes. Em alguns deles, a reforma já foi concluída. Quando o engenheiro veio analisar a estrutura, enquanto caminhávamos pela escola, ele apontava onde havia necessidade de melhorias, mas nem imaginávamos que a obra teria uma dimensão tão grande”, relatou a diretora da unidade, Zelvania Ferronato.

Todos os ambientes estão passando por reparos: as salas de aula, de convivência, de artes, dos professores e de informática, entre outros espaços. Alguns deles, inclusive, já estão prontos.

A sala de artes é um dos espaços com reparos já finalizados -Foto: Luís André/Secom

“Neste ano, estamos com várias boas notícias. Muitas dessas melhorias eram um sonho antigo. Agora, temos um ambiente mais agradável e acolhedor. É gratificante entrar em um lugar que tem todo o material necessário e que está pintado, limpo e organizado. Os alunos ficam felizes e se sentem ainda mais motivados a cuidar bem desse espaço”, acrescentou.

A diretora comentou, também, a importância da passarela coberta, concluída há aproximadamente dois meses. “Esse era um pedido de muitos anos atrás. Em dias chuvosos, os alunos não tinham como se deslocar até o ginásio e precisavam ficar na sala de aula para ter educação física ou outro tipo de atividade. Então, essa passarela está nos ajudando bastante”, complementou.

A professora Daniela Bassani e a diretora Zelvania Ferronato celebram as melhorias ao lado dos alunos da escola -Foto: Luís André/Secom

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do aluno, do professor e da sociedade. Além das demandas atendidas pela SOP, a equipe diretiva aponta os progressos proporcionados pelo programa Agiliza Educação, coordenado pela Seduc, que já encaminhou, desde 2023, mais de R$ 170,4 mil em recursos.

Essas verbas possibilitaram a instalação de aparelhos de ar-condicionado e de datashows em todas as salas de aula e a realização de benfeitorias no ginásio, como a reforma do piso, a substituição da rede elétrica e a colocação de uma manta de proteção no teto para solucionar goteiras que atrapalhavam as práticas esportivas.

Reforma da sala de informática já foi concluída -Foto: Luís André/Secom

Reflexos no clima escolar e na aprendizagem

De acordo com a Secretaria da Educação (Seduc), há estudos que comprovam que a arquitetura escolar é um fator importante que influencia o desempenho, a motivação e o bem-estar dos alunos, professores e funcionários. Reformas que melhorem o ambiente escolar, tornando o espaço mais acolhedor e funcional, podem contribuir para a qualidade do ensino-aprendizagem. Isso é o que está acontecendo no Colégio Ângelo Mônaco.

A professora de Biologia, Daniela Bassani, trabalha na instituição há 18 anos e tem observado esses avanços. “Nossa escola sempre foi considerada uma referência na região, e essas reformas, que estávamos esperando, vieram para somar, para acolher melhor os alunos e professores. Agora, temos uma estrutura de trabalho aprimorada, o que se reflete no aprendizado”, afirmou.

“Eu estudo aqui desde o sexto ano. A escola já é muito conceituada e, após essas reformas, ficará ainda melhor”, disse o aluno do terceiro ano do Ensino Médio, Michel Lazzari.

O estudante Michel Lazzari acredita que as reformas contribuirão para aprimorar o desempenho dos estudantes -Foto: Luís André/Secom

O estabelecimento de ensino conta, atualmente, com 10 salas de aula e155 alunos matriculados nos ensinos Médio e Fundamental (anos finais).

Investimentos

O município de Fagundes Varela, onde se localiza o colégio, integra a 16ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e a 16ª Coordenadoria de Obras Públicas (Crop). A Seduc já investiu, desde 2023, mais de R$ 174 mil no Colégio Ângelo Monaco e mais de R$ 14,6 milhões em todas as unidades da 16ª CRE. Esses aportes destinam-se a iniciativas pedagógicas e a programas como o Agiliza Educação, Jovem do Futuro, Estudos de Aprendizagem Contínua, Educação Profissional e Técnica e Tempo Integral.

Em obras geridas pela SOP, os valores investidos desde 2023 na 16ª Crop alcançam R$ 14,5 milhões. São 23 demandas em 19 escolas, entre finalizadas, em execução e em fase de contrato.

Para dar visibilidade às transformações que estão ocorrendo nas escolas estaduais, uma equipe da Secretaria de Comunicação (Secom) tem percorrido diferentes regiões do Estado, registrando em vídeo as histórias que esses investimentos têm ajudado a construir. A série Na Estrada com a Educação mostra, de forma sensível e próxima, como as melhorias impactam o cotidiano de estudantes, de professores e de toda a comunidade escolar.

