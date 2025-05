Dermatologia: pele madura exige protocolos personalizados

Na dermatologia estética, os protocolos definem as técnicas que serão usadas e os produtos adequados para cuidar da pele ou alcançar o resultado estético desejado. A ferramenta funciona como um guia detalhado, padronizando a aplicação de tratamentos, a ordem dos passos, os produtos a serem utilizados, os parâmetros de equipamentos e a frequência das sessões recomendadas.

Os protocolos padronizados são a base de tratamentos eficazes e seguros, mas, a individualidade da pele e as particularidades de cada situação clínica exigem uma abordagem personalizada fundamentada na análise detalhada das características únicas do paciente e de suas necessidades específicas.

A Dra. Vivian Amaral, médica dermatologista, delimita o papel do diagnóstico dermatológico e da avaliação clínica detalhada antes da indicação de procedimentos estéticos. “O diagnóstico é fundamental. Avaliar clinicamente é enxergar além da pele. É identificar contraindicações, priorizar segurança e entender o que está por trás da queixa estética. A beleza é consequência da saúde cutânea. E saúde começa com diagnóstico preciso”.

A Dra. Vivian Amaral explica a importância dos protocolos personalizados para a realização de procedimentos estéticos em peles maduras. “Cada pele carrega uma história. Ao contrário do que muitos pensam, a maturidade cutânea não segue um padrão cronológico, mas biológico. Protocolos prontos não respeitam essa singularidade. Personalizar é respeitar o tempo da pele e potencializar resultados com segurança, naturalidade e longevidade”.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), os raios solares penetram profundamente na pele, podendo provocar diversas alterações, como o surgimento de pintas, sardas, manchas e rugas. A entidade também esclarece que a exposição solar em excesso pode causar tumores benignos (não cancerosos) ou malignos, como o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma.

Segundo a Dra. Vivian Amaral, a exposição solar, o estilo de vida, os hormônios, a genética e até as emoções deixam marcas únicas. Por isso, alguns fatores devem ser levados em conta na hora de montar um protocolo personalizado para uma paciente com pele madura.

“Um bom protocolo vai além da técnica, ele considera a paciente como um todo, com escuta, estratégia e acompanhamento. É necessário considerar o histórico clínico, nível de flacidez, espessura dérmica, volume facial, qualidade da pele, expectativas da paciente, ritmo de vida, disponibilidade para downtime e até maturidade emocional para entender o processo”, explica a especialista.

Para a Dra. Vivian Amaral, as principais diferenças entre tratar uma pele madura e uma pele jovem é o objetivo, que deixa de ser unicamente embelezar e passa a ser reestruturar, preservar e devolver harmonia tridimensional.

“Enquanto na pele jovem a intervenção é pontual, na pele madura ela precisa ser estratégica, global e regenerativa. Nestes casos, lida-se com perda de colágeno, elastina, gordura, suporte ósseo e, muitas vezes, com um ritmo de regeneração celular mais lento”, afirma a médica.

Procedimentos indicados para pele madura

Conforme aponta a Dra. Vivian Amaral, os bioestimuladores de colágeno, tecnologias combinadas como ultrassom microfocado, lasers fracionados e radiofrequência, injetáveis para reposição volumétrica e toxina botulínica para amenizar padrões de contração são alguns dos procedimentos indicados especialmente para pessoas com pele madura.

“Uma única tecnologia raramente entrega o resultado que a paciente madura busca. A combinação de técnicas permite tratar camadas diferentes da pele e do processo de envelhecimento de forma sinérgica e progressiva. Mas essa orquestra só funciona com condução precisa: o tempo de cada tecnologia, a ordem, as pausas e os reforços precisam ser planejados de acordo com o quadro clínico individual”, aponta a Dra. Vivian Amaral.

De acordo com a especialista, peelings leves e ativos dermatológicos com foco em firmeza e hidratação são aliados importantes. Todavia, a médica reforça que o melhor procedimento é aquele que respeita o momento e as necessidades da paciente.

Para Dra. Vivian Amaral, a estética para peles maduras vai além da técnica. É sobre escuta, respeito, ciência e entrega real de valor para a mulher que superou padrões e escolhe olhar para si com mais generosidade.

“Cuidar da pele madura é, também, cuidar da autoestima de uma mulher que passou por muitas fases. A estética para este público é, acima de tudo, sobre honrar o tempo com beleza, verdade e responsabilidade”, declara a Dra. Vivian Amaral.