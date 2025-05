Rio Grande do Sul solicita ao governo federal R$ 26,1 milhões para a abertura de 405 leitos adultos no inverno

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vai solicitar ao governo federal o repasse de R$ 26,1 milhões para a abertura por três meses de 405 leitos para pacientes adultos com síndrome respiratória aguda grave (Srag) ou necessitando de suporte ventilatório pulmonar (SVP). Os leitos reforçariam o atendimento durante o inverno, evitando a sobrecarga nos serviços de emergência, com filas de espera e elevado risco à população.

Os recursos se somariam aos R$ 20,8 milhões já anunciados pelo Estado na Operação Inverno Gaúcho, a serem aplicados nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Também haverá o repasse de R$ 17,9 milhões do Ministério da Saúde para 211 leitos de UTI pediátrica e com SVP, novos ou convertidos, conforme portaria publicada no início do mês.

“No caso dos leitos pediátricos, já há regulamentação. Nos leitos adultos, ainda não; por isso, estamos pedindo que sejam regulamentados”, explicou a diretora do Departamento de Gestão da Atenção especializada (Dgae), Lisiane Fagundes. “Mensalmente, estamos pedindo menos do que o Estado investiu com a Operação Inverno Gaúcho.”

Os valores pleiteados junto ao governo federal foram calculados com base nas respostas dos hospitais que se manifestaram para abertura de leitos Srag. Seriam R$ 4,3 milhões mensais para 80 leitos de UTI Srag e mais R$ 4,38 milhões mensais para 325 leitos SVP.

Na segunda-feira (19/5), o governo do Estado decretou emergência em saúde pública com foco na prevenção e enfrentamento da Srag, especialmente em crianças. De acordo com dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), divulgados em painel , o Rio Grande do Sul registrou neste ano, até esta quinta-feira (23/5), 4.580 hospitalizações por Srag, causadas por infecções como influenza (gripe), covid-19 e vírus sincicial respiratório (VSR), entre outros. Do total de casos, 337 evoluíram para óbito. Entre as crianças menores de cinco anos, foram registradas 1.540 internações e dez mortes.