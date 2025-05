Santa Catarina atrai quase meio milhão de visitantes estrangeiros em quatro meses

Estado registra crescimento de 67,5% no número de turistas internacionais e se fortalece como destino global–Foto: Roberto Zacarias / SECOM GOVSC

Santa Catarina vive um momento de destaque no cenário do turismo mundial. Nos quatro primeiros meses de 2025, o estado recebeu 492 mil turistas internacionais — um salto de 67,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 294 mil visitantes.

A combinação entre belezas naturais, excelente infraestrutura, diversidade cultural e culinária tem colocado Santa Catarina entre os destinos mais procurados da América do Sul. A Argentina segue como principal país emissor, com 360 mil visitantes no primeiro quadrimestre. Na sequência estão Chile, Uruguai, Paraguai e Estados Unidos, que somaram mais de 113 mil turistas, juntos.

Esse desempenho local acompanha a tendência nacional de crescimento no turismo internacional. De janeiro a abril de 2025, o Brasil recebeu mais de 4,4 milhões de turistas estrangeiros, alcançando 64% da meta anual estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo. O número representa um aumento de 51% em relação ao mesmo período de 2024, e indica os resultados positivos das ações articuladas entre governo e setor privado para promover o país como destino global.

Somente em abril, 686 mil estrangeiros desembarcaram em território brasileiro, representando um aumento de 72% sobre o mesmo mês do ano anterior. Esse ritmo acelerado já coloca o Brasil acima da metade da meta de 8,1 milhões de visitantes internacionais prevista para 2027.

Santa Catarina como protagonista no turismo

Para a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, os resultados expressivos comprovam a eficiência da política estadual de valorização e promoção do turismo. “Seguindo as diretrizes do governador Jorginho Mello, a SETUR tem trabalhado fortemente para posicionar Santa Catarina como um destino global de excelência. O salto de 67,5% no turismo internacional nos primeiros meses de 2025, com quase 500 mil visitantes, comprova que estamos no caminho certo. Continuaremos investindo em promoção, infraestrutura e experiências únicas para consolidar nosso estado como referência no turismo mundial”, afirmou.

Com esse ritmo de crescimento e reconhecimento, Santa Catarina consolida-se como um dos destinos mais atrativos do Brasil, trazendo qualidade de vida e uma hospitalidade que encanta visitantes de todos os cantos do mundo. De suas praias paradisíacas à riqueza cultural das cidades do interior, o estado oferece experiências autênticas que valorizam tanto o patrimônio natural quanto as tradições locais. A diversidade de roteiros, que vai do ecoturismo à enogastronomia, passando por aventura, bem-estar e eventos internacionais, posiciona Santa Catarina como um destino completo, preparado para receber diferentes perfis de viajantes durante todo o ano.

A expectativa agora é ampliar ainda mais a presença catarinense nos mercados internacionais, com novas campanhas promocionais, participação em feiras globais e investimentos em conectividade aérea. O foco é transformar o crescimento atual em um movimento sustentável e contínuo, posicionando o estado entre os principais polos turísticos da América Latina.