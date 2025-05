Estado decreta emergência em saúde pública por alta de casos respiratórios

O governo do Rio Grande do Sul decretou emergência em saúde pública, nesta segunda-feira (19), devido ao aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente entre crianças. O decreto terá validade de 120 dias e prevê prioridade na abertura de leitos clínicos e de UTI nas redes hospitalares que atendem pelo SUS.

A medida acompanha a Operação Inverno Gaúcho com Saúde, que investirá R$ 20,8 milhões na Atenção Primária e nas UPAs, visando ampliar o atendimento e prevenir o colapso do sistema. O número de hospitalizações por SRAG no Estado chegou a 4.099 neste ano, com 305 óbitos — sendo dez em crianças menores de cinco anos.

O crescimento da circulação de vírus como influenza, covid-19 e VSR pressiona o sistema de saúde, já afetado pela epidemia de dengue. Apenas a gripe causou 526 internações e 43 mortes em 2024. O governo estadual busca reforçar a rede para enfrentar o agravamento esperado no período de inverno.