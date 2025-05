Comissão sobre prevenção a desastres naturais debate recuperação de município atingido por enchente no ES

A Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (21) para discutir a recuperação de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, após as enchentes de 2024.

O debate atende a pedido do relator, deputado Gilson Daniel (Pode-ES), e será realizado às 14 horas, no plenário 8.

Em março de 2024, a região sul do Espírito Santo foi atingida por fortes chuvas, que resultaram em uma das piores tragédias climáticas da história do estado. As chuvas atingiram 13 cidades, sendo Mimoso do Sul a localidade mais afetada.

Em menos de 24 horas, entre os dias 22 e 23 de março, o volume de precipitação ultrapassou os 600 milímetros, provocando inundações de grande proporção, deslizamentos de terra, destruição de residências e estabelecimentos comerciais, além da morte de pessoas.

O deputado afirma que, diante da gravidade da situação, o poder público e a comunidade se uniram para reconstruir a cidade e ajudar os moradores, com bons resultados, após um ano da tragédia.

"Assim, a realização da audiência tem por objetivo compreender como está a reconstrução do município, a fim de subsidiar esta Casa quanto às ações que podem ser replicadas em outros locais que também sofreram com desastres", diz Gilson Daniel.