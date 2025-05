Gabriel Souza se reúne com prefeitos do Vale do Taquari

O governador em exercício Gabriel Souza coordenou, na tarde desta quinta-feira (15/5), reunião com prefeitos das associações dos municípios do Vale do Taquari (Amvat) e do Alto Taquari (Amat). O encontro, realizado no Palácio Piratini, teve objetivo de fortalecer o diálogo entre o governo do Estado e as administrações municipais, tratando de temas prioritários para o desenvolvimento da região.

“Atendemos a orientação do governador Eduardo Leite de acompanhar de perto, passo a passo, cada pauta relacionada à reconstrução. Os assuntos são muito diversos em cada cidade, algumas até mesmo se interligam, e por isso é importante acompanharmos cotidianamente a situação”, reforçou

Durante a reunião, os prefeitos puderam apresentar as principais demandas de cada município. Entre os temas tratados, destacaram-se questões ligadas à infraestrutura regional, melhorias na segurança pública, investimentos em desenvolvimento urbano e estratégias para fomentar o turismo local.

Secretários de Estado apresentaram atualizações sobre os temas mencionados na reunião -Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

Os secretários de Estado presentes no encontro apresentaram atualizações sobre as demandas mencionadas pelos prefeitos, oferecendo um panorama das ações sendo adotadas e dos encaminhamentos. A participação das pastas permitiu um diálogo direto sobre os temas abordados, contribuindo para esclarecer dúvidas e alinhar expectativas com relação aos próximos passos em cada situação.

Ao final do encontro, Gabriel avaliou como muito produtiva a reunião de mais de duas horas com as lideranças da região mais afetada pelas enchentes. “Nosso papel é justamente esse: garantir espaço para ouvir os prefeitos, repassar as demandas, buscar soluções conjuntas e dar celeridade ao processo de reconstrução do Estado. E, ao mesmo tempo, preparar o Rio Grande do Sul para ser mais resiliente, mais estruturado e melhor preparado para o futuro”, finalizou.