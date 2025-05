Dermatologista em Belém explica as causas e soluções para queda de cabelo

A queda de cabelo é uma preocupação comum entre homens e mulheres, mas entender suas causas e encontrar o tratamento adequado pode ser um desafio. A dermatologista em Belém, Dra. Sarah Brasil, é especialista em saúde capilar e explica o que pode estar por trás desse problema e quais são as melhores soluções para combatê-lo.

Segundo a Dra. Sarah Brasil, a queda de cabelo pode ter diversas causas, e o diagnóstico correto é essencial para um tratamento eficaz. “Estresse, alterações hormonais, deficiências nutricionais, genéticas e até o uso inadequado de produtos podem desencadear a queda capilar”, afirma a dermatologista. “Além disso, condições médicas como a alopecia androgenética e o eflúvio telógeno são causas frequentes em consultórios dermatológicos”.

A dermatologista também destaca que mudanças sazonais, pós-parto e até o período pós-covid podem desencadear uma queda intensa de fios. “É importante entender que nem toda queda de cabelo é definitiva. Em muitos casos, ela é temporária e reversível com o tratamento adequado”, explica.

Para quem está em busca de soluções eficazes para o problema, a Dra. Sarah Brasil cita quais são os tratamentos modernos, comprovados e aprovados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para estimular o crescimento capilar e melhorar a saúde dos fios.

Um dos procedimentos realizados é a Microinfusão de Medicamentos na Pele (MMP capilar), técnica que foi desenvolvida em 2014 pelo dermatologista Dr. Samir Arbache, e aprovada pela Anvisa em 2017, utiliza microagulhas para aplicar ativos diretamente no couro cabeludo. “O MMP capilar entrega nutrientes essenciais, vitaminas e medicamentos diretamente na raiz dos fios, potencializando o crescimento e fortalecendo o cabelo”, detalha a Dra. Sarah.

Outro tratamento disponível é o Lavieen Capilar, um laser de Thulium fracionado que promove a renovação celular e melhora a saúde do couro cabeludo. Além de estimular o crescimento capilar, esse procedimento pode ser combinado com a técnica de Drug Delivery, que potencializa os resultados ao permitir a entrega de ativos diretamente nos folículos capilares.

“A tecnologia do Lavieen Capilar abre canais na pele que facilitam a absorção de substâncias essenciais para o fortalecimento dos fios. Com isso, é possível aumentar a eficácia do tratamento e oferecer uma regeneração mais intensa do couro cabeludo”, destaca a dermatologista.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia, e a Dra. Sarah Brasil, reforçam que, qualquer pessoa que perceba uma queda de cabelo intensa, afinamento dos fios ou falhas no couro cabeludo deve procurar um médico dermatologista. “O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Muitas vezes, as pessoas esperam demais para buscar ajuda e acabam agravando o quadro. Com acompanhamento adequado, é possível reverter ou controlar a queda e devolver a saúde capilar ao paciente”, ressalta.