Com investimento de R$ 2 milhões do Estado, Gabriel Souza inaugura pavimentação asfáltica em Nova Petrópolis

O governador em exercício Gabriel Souza inaugurou, nesta quinta-feira (15/5), a pavimentação asfáltica da Estrada do Rio Caí, em Nova Petrópolis, que faz a ligação entre a comunidade de São José do Caí, no interior do município, à BR-116. A obra, com cerca de 2,8 quilômetros de extensão, contou com investimento de R$ 2 milhões do programa Pavimenta, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), e contrapartida municipal de R$ 1.814,673,82, totalizando R$ 3.815,191,48.

Em pronunciamento que antecedeu o tradicional levantamento de cones para liberação da via, o governador em exercício ressaltou o impacto positivo na melhoria da qualidade de vida das famílias com uma estrada que vai proporcionar mais segurança e conforto aos moradores da região.

"Nosso governo, liderado pelo governador Eduardo Leite, fica muito feliz em proporcionar essa felicidade", declarou Gabriel -Foto: Vitor Rosa/Secom

"A gente pode medir essa obra em metros cúbicos e quadrados, mas não é possível ter a medida da felicidade que notamos na população com o ganho de qualidade de vida. Uma felicidade que se expressa no impulso ao desenvolvimento, à economia e ampliação da segurança, mas também no gesto simples de poder abrir a janela de casa sem se preocupar com a poeira da estrada de chão batido. O nosso governo, liderado pelo governador Eduardo Leite, fica também muito feliz em proporcionar essa felicidade para o povo gaúcho", afirmou Gabriel.

A obra busca facilitar o acesso ao município e melhorar as condições locais de trafegabilidade, facilitando o acesso da população a serviços públicos. Para o secretário-adjunto da Sedur, Felipe Classman, o Pavimenta representa uma mudança na forma de fazer gestão. "A pavimentação do acesso ao município melhora as condições de tráfego, aumentando a segurança, e favorece o seu desenvolvimento econômico. Esta entrega representa o compromisso conjunto entre o governo do Estado e a prefeitura de Nova Petrópolis em benefício da região", afirmou.

"É um momento histórico para a comunidade de São José do Caí, que esperou mais de 50 anos por essa ligação asfáltica, que vai trazer mais desenvolvimento para toda região. Agradeço ao governo do Estado e seguimos contando com o apoio para realizarmos novas conquistas", afirmou o prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Michaelsen.

Obra, com cerca de 2,8 quilômetros de extensão, faz a ligação asfáltica da Estrada do Rio Caí à BR-116 -Foto: Vitor Rosa/Secom

O chefe do Executivo municipal ainda aproveitou a ocasião para demandar ao governador em exercício recursos para mais uma pavimentação, que serviria de alternativa de ligação à Caxias do Sul em caso de novos bloqueios na BR-116. Gabriel ressaltou a importância de haver rotas secundárias para acesso à segunda maior cidade do Estado e informou que o projeto será analisado com atenção pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg).

O ato contou com a presença do prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen; do secretário-adjunto da Sedur, Felipe Classmann, dos deputados estaduais Elton Weber e Carlos Burigo, e outras lideranças estaduais e municipais.

Abertura do LegadoCoop 2025

Antes da inauguração da pavimentação, o governador em exercício participou da solenidade de abertura do LegadoCoop 2025, maior encontro sobre gestão, inovação e cooperativismo do Brasil. O evento ocorre nos dias 15 e 16 de maio na Sociedade Concórdia, na Linha Imperial, local histórico da fundação da primeira cooperativa de crédito da América Latina. A abertura contou com pronunciamentos de autoridades e lideranças cooperativistas, além da execução dos hinos nacional e riograndense.

O LegadoCoop 2025 espera receber cerca de mil participantes, reunindo lideranças de cooperativas de todo o país. O encontro tem como foco a troca de boas práticas e a discussão de temas como transformação digital, impactos da inteligência artificial e o futuro do cooperativismo, com uma programação que envolve mais de 40 palestrantes distribuídos em dois palcos temáticos.

"O setor cooperativista tem papel decisivo nessa retomada, como exemplo de resiliência", afirmou o governador em exercício -Foto: Vitor Rosa/Secom

"Um ano após as enchentes que marcaram o Rio Grande, nossa economia cresceu acima da média nacional e já gerou mais emprego em 2025 do que em todo o ano passado. E o setor cooperativista tem papel decisivo nessa retomada, como exemplo de resiliência, de trabalho coletivo e de compromisso com o desenvolvimento social. Sob a liderança do governador Eduardo Leite, nosso governo é parceiro do setor e seguirá investindo no fortalecimento desse modelo que promove inclusão, inovação e prosperidade", afirmou Gabriel.

Antes da solenidade, o governador em exercício também visitou a Ponte do Cooperativismo, travessia de cerca de 60 metros sob o Rio Caí, que liga a estrada agora asfaltada a um acesso municipal de Caxias do Sul, do outro lado do curso d'água. A ponte, que havia sido levada pelas enchentes de 2024, foi reconstruida em uma parceria entre as prefeituras de Nova Petrópolis e Caxias, com entidades do cooperativismo local, num investimento de cerca de R$ 1 milhão.