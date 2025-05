Pai acusado pelo MPRS é condenado a 175 anos de prisão por matar os quatro filhos em Alvorada

O réu David da Silva Lemos, de 31 anos, foi condenado pelo Tribunal do Júri em Alvorada a 175 anos de prisão pelos assassinatos de seus quatro filhos. A condenação atende à denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que apontou três homicídios triplamente qualificados, incluindo motivo torpe, meio cruel e asfixia, e um quadruplamente classificado.

Durante o julgamento, que durou dois dias, a acusação foi conduzida pelos promotores de Justiça Plínio Castanho Dutra, Leonardo Rossi e Daniela Fistarol. O julgamento, no Fórum de Alvorada, começou na terça-feira e terminou na noite desta quarta-feira, 14 de maio, e foi acompanhado pelo promotor de Justiça Marcelo Tubino, que assina a denúncia e atualmente é coordenador do Centro de Apoio Operacional do Júri.

A decisão reforça a gravidade dos crimes cometidos por Lemos, que utilizou a morte dos filhos como instrumento de sofrimento contra sua ex-companheira. As vítimas, Yasmin (11 anos), Donavan (8 anos), Giovanna (6 anos) e Kimberlly (3 anos), foram encontradas mortas dentro de casa, no Bairro Piratini. Três apresentavam marcas de facadas, e uma, sinais de asfixia.

Além das qualificadoras do crime, a pena foi agravada pelo fato de as vítimas serem menores de 14 anos. A condenação de 175 anos de prisão representa uma das mais severas penas aplicadas pelo Judiciário gaúcho, refletindo a brutalidade do caso e a necessidade de justiça para as vítimas e seus familiares.

