Com foco na recomposição das aprendizagens de Língua Portuguesa e Matemática, formação do Aprende Mais começa nesta segunda (12)

A partir desta segunda-feira (12/5), professores de Língua Portuguesa e de Matemática da Rede Estadual terão acesso às primeiras aulas da formação do programa Aprende Mais. A iniciativa, realizada pela Secretaria da Educação (Seduc), tem como objetivo a recomposição das aprendizagens dos estudantes das escolas estaduais. O programa está centrado no desenvolvimento de componentes base para o sucesso da trajetória escolar, como as habilidades de leitura, escrita, compreensão e raciocínio lógico. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do aluno, do professor e da sociedade.

O Aprende Mais tem um olhar voltado para as áreas de Língua Portuguesa e de Matemática, com foco nas séries que marcam o fim de cada etapa escolar. O público-alvo são os professores do quinto e do nono anos do Ensino Fundamental, demarcando o início e o final dessa fase, e a terceira série do Ensino Médio, que demarca a finalização da Educação Básica como um todo.

O programa surgiu com base nos diagnósticos promovidos pela Rede Estadual, junto com os resultados das avaliações externas e internas, incluindo o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Com esses dados, o Aprende Mais foi reformulado para responder às demandas de aprendizagem, impactadas pelos efeitos da pandemia e pelos eventos meteorológicos dos últimos anos, como as enchentes de maio de 2024.

Os professores participantes estarão envolvidos com as duas estratégias do programa. A primeira diz respeito aos Cadernos de Aprendizagem Contínua, utilizados pela Rede Estadual desde 2023. Os conteúdos agora estão focados na construção progressiva das habilidades previstas para cada uma das etapas finais de ensino.

Os materiais didáticos são compostos por três volumes, com cadernos do professor e do estudante. Eles foram concebidos a partir da análise de dados históricos da Rede Estadual, apontando as questões que demandam maior reforço de aprendizagem. Os cadernos serão divididos em ciclos, repassados conforme o seguinte cronograma:

Volume 1: maio a junho

Volume 2: junho a agosto

Volume 3: agosto a outubro

Para auxiliar na utilização eficaz desses materiais, a segunda estratégia é a sequência da trilha formativa, que inicia em 12 de maio e segue até 3 de outubro. Ao longo desses seis meses, os cursistas participarão de aulas síncronas e assíncronas, dentro do ambiente virtual de aprendizagem da Seduc.

Também haverá uma trilha formativa específica para os supervisores escolares, que irão agir na gestão do processo de recomposição das aprendizagens, em conjunto com professores de Língua Portuguesa e de Matemática. Outra capacitação do Aprende Mais será destinada aos mentores pedagógicos da Rede Estadual, servidores das Coordenadorias Regionais da Educação (CREs) que realizam o acompanhamento pedagógico nas escolas estaduais.

As formações têm o intuito de proporcionar um espaço de conexão e de troca de experiências entre os educadores. As atividades acontecerão na plataforma do Google Sala de Aula, onde ficarão disponíveis os vídeos e conteúdos abordados durante cada ciclo formativo.

Além disso, todos os professores participantes das formações receberão bolsas mensais de estudo como forma de incentivo à capacitação. Os valores variam conforme a função e a etapa de ensino.

R$ 600 para professores do quinto ano do Ensino Fundamental;

R$ 500 para professores de Língua Portuguesa ou Matemática do nono ano do Ensino Fundamental e da terceira série do Ensino Médio;

R$ 700 para supervisores escolares.

Para estar apto a receber a bolsa, é preciso assistir a todas as aulas previstas para cada mês, além de realizar as atividades conforme o cronograma. As inscrições já se encerraram, e os cursistas devem seguir as orientações que serão publicadas em portaria específica da Seduc.