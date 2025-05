Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Carlo Ancelotti será o novo técnico da Seleção Brasileira. O treinador italiano de 65 anos deixará o comando do Real Madrid para assumir o Brasil após o encerramento da temporada europeia.

Reconhecido como um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol mundial, Ancelotti tem um currículo de destaque, com passagens por grandes clubes como Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e o próprio Real Madrid. Ao longo da carreira, conquistou múltiplos títulos nacionais e internacionais, incluindo quatro edições da Liga dos Campeões da UEFA — sendo o único técnico a alcançá-lo em duas décadas diferentes e com dois clubes distintos.

A chegada de Ancelotti à Seleção Brasileira marca uma aposta da CBF na experiência e no perfil vitorioso do treinador, em um momento em que a equipe busca se reestruturar e recuperar o protagonismo no cenário mundial. Ele será o primeiro estrangeiro a comandar oficialmente a equipe principal masculina desde 1965.