Governo do Estado investe mais de R$ 2,6 milhões no futebol feminino com foco no futuro da modalidade

Confirmado nesta semana como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Rio Grande do Sul já atua com foco no futuro da modalidade. O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), está investindo mais de R$ 2,6 milhões em 13 projetos voltados ao futebol e também ao futsal feminino, com recursos oriundos da Lei do Incentivo ao Esporte, o Pró-Esporte RS. Os resultados aparecem de forma concreta em exemplos que vão muito além dos resultados de jogo, como na trajetória de Maria Santos. Aos 16 anos, a meio-campista chegou à Seleção Brasileira depois de dar os primeiros passos em um projeto social de Passo Fundo.

Maria começou no futebol no Esporte Clube Vila Nova, que recebeu quase R$ 200 mil via Lei do Incentivo ao Esporte, o Pró-Esporte RS. O talento da menina dentro do projeto despertou o interesse do Grêmio, clube no qual ela atua no momento. Neste mês de maio, a jovem vai disputar o Sul-Americano Sub-17 na Colômbia com a camisa da Seleção Brasileira. Ela relembra com carinho os seus tempos de Vila Nova.

"Por meio da solidariedade recebida, hoje estou realizando os meus sonhos através do esporte", declarou Maria Santos -Foto: Divulgação SEL

“Falar sobre o projeto é reviver o início da minha formação como cidadã. Serei eternamente grata pelo impacto positivo gerado na minha vida e das demais pessoas. Por meio da solidariedade recebida, hoje estou realizando os meus sonhos através do esporte. É um orgulho representar o projeto, vestindo a camisa da Seleção Brasileira”, destacou Maria, enquanto está concentrada com a delegação da Seleção.

Pró-Esporte mais democrático

Durante a gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte recebeu mais investimento anual, de R$ 25 milhões para R$ 35 milhões, e executou, pela primeira vez em sua história, 100% do valor destinado. O programa passou por um processo de democratização, saindo de 14 para mais de 60 modalidades esportivas atendidas. Os projetos inscritos aumentaram de 132 para mais de 2,4 mil e os contemplados foram ampliados de 83 para mais de 700, fortalecendo, assim, a capilaridade e o impacto social da iniciativa.

Contando os 13 projetos que incluem futebol feminino, são mais de 50 mil pessoas impactadas, entre atletas, profissionais da área e comunidade em geral. “Por meio do programa Pró Esporte, temos fortalecido diversos projetos, entre eles muitos voltados para o futebol feminino, reconhecendo a importância da modalidade no desenvolvimento social e esportivo do nosso Estado. Acreditamos que o futebol e o esporte feminino devem estar sempre em pauta, recebendo o apoio e a atenção que merecem", afirmou o secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

Futebol, educação e inclusão jogam juntos

Além da formação de atletas visando à alta performance, os projetos contemplados pelo Pró-Esporte RS têm como prioridade despertar a importância da educação e da cidadania nos jovens talentos. É o caso do “Boa de Bola, Boa na Escola”, de Tapejara, que atua a partir do incentivo à permanência na escola, com boas notas, tendo o esporte como um fator de motivação. O governo do Estado investiu mais de R$ 176 mil. “O projeto envolve várias cidades, trazendo as meninas da região a Tapejara para treinar. Há meninas de todas as idades e, para cuidar de todos os aspectos, contamos com assistentes sociais e professores de educação física qualificados. Ainda existem dificuldades maiores quando se fala em esporte feminino, mas com força de vontade muito já se avançou”, avaliou o diretor Carlos Alberto de Oliveira.

Com 13 projetos que incluem futebol feminino, mais de 50 mil pessoas são impactadas, entre atletas, profissionais e comunidade -Foto: Divulgação SEL

Esporte também é inclusão. Um dos exemplos mais marcantes está na Taça das Favelas. O maior campeonato de favelas do mundo já está em sua terceira edição no Rio Grande do Sul, em todas elas contando com o apoio do governo do Estado. Neste ano, por meio do Pró-Esporte RS, foram investidos R$ 200 mil na competição que impacta mais de 10 mil pessoas, movimentando comunidades, atletas e, claro, projetos sociais, que participam e se engajam nas disputas, que incluem o futebol feminino.

A organização do torneio é da Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS), que celebra o crescimento da participação das mulheres. “No início, nós tínhamos cerca de 20 equipes, há três anos. Hoje são mais de 100. O número de equipes subiu bastante”, exaltou o coordenador da Cufa-RS, Junior Torres. A Taça das Favelas de 2025 está acontecendo em suas fases regionais, com a participação de mais de 100 equipes na categoria feminina, e uma delas representará o Estado na etapa nacional.

Saiba mais sobre o Pró-Esporte

O Pró-Esporte é um programa de incentivo ao esporte no Rio Grande do Sul para o financiamento de projetos esportivos e paradesportivos. O financiamento é indireto, pelo patrocínio de empresas que compensam o valor com o ICMS a recolher. O proponente pode ser pessoa física e jurídica (com ou sem fins lucrativos) ou prefeitura.

Todos os projetos inscritos passam pela Câmara Técnica do Pró-Esporte RS, que é um colegiado responsável pelo julgamento do mérito dos projetos esportivos regidos por seu Regimento Interno. Mais informações podem ser consultadas no site proesporte.rs.gov.br . Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (51) 3215-9405 e (51) 3215-9446.

Copa do Mundo 2027 é no RS

A 10ª edição do Mundial acontecerá no Brasil – e na América do Sul –, entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. As inspeções da Fifa para a escolha das 12 cidades-sede tiveram início em setembro de 2024, com uma série de visitas às cidades brasileiras candidatas a sediar os jogos deste evento esportivo inédito no país.

O processo de escolha envolveu uma análise abrangente das informações coletadas durante as visitas aos estádios e às cidades, bem como das documentações fornecidas. A preparação de Porto Alegre como sede contou com o trabalho da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) desde 2023 em conjunto com diversos órgãos e entidades. O Beira-Rio, estádio do Sport Club Internacional, receberá os jogos.