Visto americano: Brasil alcança média de 21 dias de espera

O tempo médio de espera para agendar uma entrevista na Embaixada Americana, ou nos consulados americanos no Brasil, é de 21,4 dias, conforme levantamento divulgado pelo portal especializado Panrotas. A etapa é obrigatória para a maioria dos processos de obtenção de visto. Os quatro consulados estão distribuídos nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul.

Adriana Santos, gerente geral da Schultz Vistos, vê o atual cenário com otimismo. “Essa redução reflete um esforço conjunto das autoridades americanas para atender à alta demanda. Para os brasileiros, esse cenário é positivo, especialmente para quem tem planos de viagem a curto prazo”.

No entanto, segundo a especialista, alguns fatores ainda tornam o processo de solicitação do visto americano demorado. “A documentação incorreta, preenchimento inadequado do formulário DS-160 e a falta de vagas em determinadas cidades em épocas específicas do ano, como férias escolares ou feriados prolongados, são as principais causas da demora”.

Para Adriana, isso significa que, dentro da responsabilidade do solicitante, ainda cabem medidas para agilizar o processo de obtenção de visto. “É fundamental iniciar o processo com antecedência, garantir o preenchimento correto do formulário DS-160, reunir todos os documentos necessários e acompanhar de perto qualquer atualização nos procedimentos dos consulados e embaixadas”.

Ainda de acordo com o Panrotas, em 2023, o tempo médio de espera para tirar o visto americano no Brasil era de mais de um ano, chegando a 505 dias no consulado de São Paulo. Na embaixada em Brasília, a fila de espera durava 434 dias e no Rio de Janeiro, eram 435 dias de espera. Já no Recife, 361 e em Porto Alegre, 337 dias.

A U.S. Travel Association (USTA), organização nacional estadunidense sem fins lucrativos que representa empresas e organizações de viagens dos Estados Unidos, determinou, em 2023, um alvo de 30 dias ou menos de espera para entrevistas.

A especialista da Schultz explica a importância da entrevista no processo de obtenção de visto. “É uma etapa crucial, pois é nela que o agente consular irá avaliar a veracidade das informações prestadas e o perfil do solicitante. Estar bem preparado, com respostas claras e coerentes, e demonstrar vínculo com o Brasil são pontos fundamentais para uma boa avaliação. Por isso, também é importante preencher o formulário com muita atenção, conferindo cada resposta antes de enviá-lo”.

De acordo com ela, a contratação de assessoria especializada pode fazer a diferença para o solicitante. “Uma assessoria experiente pode ajudar a evitar erros, orientar na escolha dos documentos adequados e preparar o solicitante para a entrevista, aumentando consideravelmente as chances de aprovação”.

Adriana ainda reforça a compreensão do processo e a antecipação das ações relacionadas a ele como fatores decisivos para obtenção do visto com agilidade. “Mesmo com a redução nos prazos, iniciar o processo com antecedência evita imprevistos. A busca por informações atualizadas, preparação de todos os documentos com atenção e uma assessoria especializada garantem mais tranquilidade e segurança em cada etapa”, finaliza.

