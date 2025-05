Viagens em grupo se reinventam com roteiros dinâmicos

Com roteiros mais personalizados, flexíveis e experiências exclusivas, as viagens em grupo continuam em alta no pós-pandemia. Um exemplo desse crescimento, segundo dados da Journey Woman, publicados pelo portal Panrotas, é a preferência de mulheres por viajar em conjunto: 86% das entrevistadas afirmaram já ter se sentido ameaçadas ou desconfortáveis ao viajar sozinhas.

Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da Schultz Operadora, explica que, nos últimos anos, o perfil do viajante em grupo mudou significativamente. “Hoje, o viajante busca mais do que apenas visitar destinos, ele quer vivenciar experiências únicas, ter mais liberdade dentro do roteiro e contar com serviços personalizados, mesmo estando em um grupo”, afirma.

Segundo o profissional, essa transformação foi impulsionada por diversos fatores. Além da mudança no comportamento do consumidor, que valoriza experiências sob medida, o avanço da tecnologia tem contribuído para facilitar a comunicação, a personalização dos roteiros e o acesso a informações em tempo real durante a viagem.

Ainda assim, Rodrigo observa que o modelo de viagem em grupo ainda carrega alguns estigmas, como a ideia de roteiros engessados e com pouca flexibilidade.

“O setor tem trabalhado para ressignificar essa percepção, oferecendo roteiros mais dinâmicos, com grupos menores, atividades diferenciadas e tempo livre para explorar os destinos de forma mais autêntica”, ressalta.

Atualmente, já existem produtos pensados especialmente para quem busca a segurança e a praticidade de uma viagem em equipe, sem abrir mão da liberdade, de experiências exclusivas e de um atendimento mais personalizado.

“A Schultz, por exemplo, tem investido na criação de roteiros mais enxutos, com grupos menores, buscando oferecer experiências locais, hospedagens diferenciadas e mais tempo livre para que o viajante possa explorar os destinos à sua maneira”, detalha.

Grupos pequenos, grandes experiências

Para atender um público que deseja uma experiência mais exclusiva, mas ainda valoriza os benefícios de viajar em grupo, como segurança, organização e acompanhamento de um guia especializado, a Schultz lançou o “Circuito Small Groups”.

O produto consiste em roteiros internacionais realizados com número de pessoas reduzidas, priorizando experiências locais autênticas, hospedagens selecionadas, deslocamentos organizados e mais liberdade dentro da programação.

“Com essa proposta, queremos valorizar o conforto, o atendimento personalizado e a imersão cultural. Foi uma forma de unir as características desses dois tipos distintos de viagem”, explica o diretor comercial.

Para saber mais informações sobre o Circuito Small Groups da Schultz, basta acessar: https://www.schultz.com.br/small-groups