Congresso terá iluminação verde de 12 a 14 de maio em homenagem aos profissionais da enfermagem

No período de 12 a 14 de maio, o Congresso Nacional será iluminado de verde, em homenagem aos profissionais da enfermagem. A iniciativa foi sugerida pelo deputado Bruno Farias (Avante-MG) e faz parte das comemorações do Mês da Enfermagem, que tem como marco principal o Dia Internacional da Enfermagem, celebrado em 12 de maio.

Segundo o parlamentar, a medida é uma forma de homenagear "os profissionais que exercem um papel fundamental na saúde pública do Brasil". "A homenagem é simbólica, mas representa um passo no reconhecimento da importância da enfermagem para o País e na defesa de políticas públicas que garantam dignidade à categoria", disse.

Bruno Farias ressalta, no entanto, que é necessário mais do que reconhecimento simbólico. “O que a enfermagem realmente precisa é de valorização efetiva: salário justo, reajuste digno, jornada de 30 horas semanais e melhores condições de trabalho. Esta é a luta que deve nos unir no Congresso Nacional”, afirmou.