Comissão promove apresentação de teatro com experiência sensorial imersiva

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência promove, nesta quinta-feira (8), a apresentação do Teatro dos Sentidos. Essa técnica de encenação, criada por uma brasileira, propõe uma experiência sensorial imersiva, especialmente pensada para pessoas com deficiência visual. No entanto, também oferece ao público em geral a oportunidade de vivenciar a arte de maneira não convencional, com os olhos vendados, aguçando os demais sentidos. A proposta é envolver o público em uma narrativa que utiliza sons, aromas, texturas e sabores, criando um ambiente rico em estímulos sensoriais.

Exposição

Após o final da peça, ao retirar as vendas, o público terá acesso a uma exposição tátil e visual composta por 20 obras criadas por diversos artistas. Essas obras traduzem, em formas, cores e texturas, as emoções da narrativa.

O evento foi solicitado pelo deputado Duarte Jr. (PSB-MA) e será realizado às 11 horas no Salão Nobre.