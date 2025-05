Comissão debate problemas e soluções do sistema de pedágio sem cancela

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (8), às 9 horas, para discutir os problemas e soluções da implantação do sistema "free-flow" (sem cancela) em pedágios. O sistema de pedágio sem cancela (livre passagem ou free flow) está fundamentado na Lei 14.157/21.

O debate atende a pedido do deputado Hugo Leal (PSD-RJ). Segundo ele explica, as informações nas placas nem sempre são suficientes para que o condutor consiga obter os dados da concessionária para efetuar o pagamento. "Muitos motoristas passam por esses locais de testes e não sabem como efetuar o pagamento acabam sendo multados", afirma. Ainda de acordo com o deputado, o tema já foi discutido na Câmara, mas, "infelizmente, as manifestações do setor público e de representantes das concessionárias não trouxeram elementos para auxiliar os usuários das rodovias."

A audiência pública será realizada no Plenário 11.